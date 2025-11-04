Kāpēc vīrieši krāpj: 5 iemesli, par kuriem paši vīrieši parasti atsakās runāt 0
Par neuzticību mēs dzirdam daudz biežāk, nekā gribētos. Dažādi pētījumi rāda, ka gandrīz katrs piektais vīrietis vismaz reizi dzīvē ir krāpis savu partneri. Un, kā norāda britu psihoanalītiķe Džuljeta Rozenfelde, kura ar pāriem strādā jau vairāk nekā 20 gadus, lielākā daļa šādu stāstu nemaz nav par fizisku kaisli.. Aiz neuzticības bieži vien slēpjas daudz dziļākas, emocionālās sāpes, nogurums un paša cilvēka sajūtas, ka viņš vairs savam partnerim nav vajadzīgs.
Rozenfelde savā rakstā “Daily Mail” skaidro, ka krāpšana nereti sākas vēl pirms paša notikuma, kas tiek saukts par nodevību. Dažreiz tās saknes meklējamas jau bērnībā jeb tajā, kā vīrietis ir iemācījies tikt galā ar vientulību, bailēm un atstumtības sajūtu.