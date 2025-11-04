Foto – Shutterstock

Kāpēc vīrieši krāpj: 5 iemesli, par kuriem paši vīrieši parasti atsakās runāt 0

LA.LV
19:25, 4. novembris 2025
Kokteilis Mīli

Par neuzticību mēs dzirdam daudz biežāk, nekā gribētos. Dažādi pētījumi rāda, ka gandrīz katrs piektais vīrietis vismaz reizi dzīvē ir krāpis savu partneri. Un, kā norāda britu psihoanalītiķe Džuljeta Rozenfelde, kura ar pāriem strādā jau vairāk nekā 20 gadus, lielākā daļa šādu stāstu nemaz nav par fizisku kaisli.. Aiz neuzticības bieži vien slēpjas daudz dziļākas, emocionālās sāpes, nogurums un paša cilvēka sajūtas, ka viņš vairs savam partnerim nav vajadzīgs.

Reklāma
Reklāma
“Pat bandītiem ir savs goda kodekss…” Apsūdzētais Citskovskis atklāj, kādas tagad ir viņa attiecības ar Kariņu 1
FOTO. “Sēnīte” pamazām atgūst savu spozmi – noņemta gadiem krātā sūnu kārta 22
Kokteilis
Cilvēki satraukušies par Ģirta Ķestera pēkšņajām pārmaiņām: aktieris sniedz atklātu komentāru
Lasīt citas ziņas

Rozenfelde savā rakstā “Daily Mail” skaidro, ka krāpšana nereti sākas vēl pirms paša notikuma, kas tiek saukts par nodevību. Dažreiz tās saknes meklējamas jau bērnībā jeb tajā, kā vīrietis ir iemācījies tikt galā ar vientulību, bailēm un atstumtības sajūtu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Privātais detektīvs atklāj viltību, ko izmanto “krāpēji”, lai aizmiglotu partneriem acis
Kokteilis
Šķiršanās advokāte nosauc 3 profesijas, kurās strādājošie gandrīz nekad nekrāpj savas partneres
Kokteilis
5 izplatītākās frāzes, ko runā neuzticīgi vīrieši
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.