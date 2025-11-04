“Štrunts, ka pašam nav ko ēst.” Mājdzīvnieku saimnieki atklāj, cik sāpīgi sit pa maku vizītes pie vetārstiem 0
Cilvēki sociālajā tīklā “Threads” dalījušies pieredzēs par to, cik finansiāli sāpīgi var “iecirst” makā veterinārās klīnikas apmeklējumi. Nereti pat šķietami nevainīgas vizītes var maksāt vairāk, nekā plānots, bet savu mīluļu dēļ saimnieki ir gatavi paši palikt neēduši – galvenais, lai četrkājainajam draugam viss ir labi.
Diskusiju aizsāka kāda kaķa saimnieks. Viņš atklāti dalījās, ka veterinārās klīnikas apmeklējums izvērties necerēti dārgi.
“Nedomāju, ka tik dārgi būs, bet nu esmu atvadījies no 199€, palika kontā tikai 3€. Ne es varu nopirkt viņam tagad speciālo barību, ne samaksāt par nākamajā 4 dienām, kas būs sistēmas pielikšana…”
Citi “Threads” lietotāji dalījās savās pieredzēs. Kādam mīluļa veselība izmaksājusi ap 600 eiro, citam – vēl dārgāk. Ir pieredzes, kad par sava dzīnieka veselību bijis jāmaksā tūkstošos.
Neviens nav pasargāts no nepatīkamām situācijām dzīvē, tāpēc ir cilvēki, kas iesaka tomēr apdrošināt dzīvnieku, lai vismaz kāds drošības spilvens būtu.
Pavisam nesen Latviju pāršalca stāsts par kādu dalmācieti, kurš tika nogādāts Lietuvā, lai veiktu dialīzi – ārstēšanu, kas Latvijā mājdzīvniekiem pašlaik ir maz pieejama. Viņš sasirga ar leptospirozi.
Kā vēstīja “tv3.lv”, kopējie ārstēšanas izdevumi dalmācieša glābšanai pārsniedza apdrošināšanas polises limitu, taču “If” Apdrošināšana atlīdzināja maksimāli iespējamo summu saskaņā ar izvēlēto polisi – 950 eiro, iekļaujot izmeklējumu, zāļu un hospitalizācijas izmaksas.