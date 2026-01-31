Foto: Unsplash

Pieraksti un ņem vērā! Labvēlīgas un nelabvēlīgas dienas katrai horoskopa zīmei 2026. gada februārī 0

Annika Niedrīte
21:43, 31. janvāris 2026
Horoskopi un mistika

Lai Zodiaka zīmes maksimāli izmantotu mēneša horoskopa piedāvātās iespējas, jāņem vērā katras dienas enerģētika. To nosaka astrologi pēc tādiem galvenajiem aspektiem kā mīlestība, attiecības, laulība, draudzība, darbs un veselība.

Labvēlīgās dienas – tās tiek uzskatītas par īpaši veiksmīgām un labvēlīgām. Jutīsiet spēka, iedvesmas un pārliecības pieplūdumu. Ieteicams šo laiku izmantot svarīgiem lēmumiem un personīgiem vai profesionāliem sasniegumiem.

Neviennozīmīgās dienas – šajās dienās enerģētikas līmenis var svārstīties. Situācijas mīlestībā, draudzībā, darbā vai veselībā var attīstīties atšķirīgi, tāpēc esiet gatavi negaidītiem pavērsieniem. Lielisks laiks pārdomām, notiekošā analīzei un nākotnes plānošanai.

Nelabvēlīgās dienas – tām raksturīgs enerģētikas līmeņa kritums lielākajā daļā jomu — mīlestība, attiecības, veselība vai darbs. Šajās dienās vislabāk izvairīties no nozīmīgu lēmumu pieņemšanas un atbilstošas rīcības. Centieties saglabāt iekšējo mieru, izvairoties no stresa, un izmantojiet šo laiku, lai pārdomātu un analizētu savus mērķus.

