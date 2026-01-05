Vanga
Vanga
Foto: TASS/VIDA PRESS

Vai kāda no tām piepildīsies? Vangas 7 prognozes 2026. gadam – gaišreģe pareģojusi jaunas liela mēroga problēmas 0

LA.LV
11:23, 5. janvāris 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Kad runa ir par lielākajiem pareģotājiem pasaulē, ikviens no mums uzreiz iedomājas gan par franču astrologu Nostradamu, gan bulgāru gaišreģi Vangu. Lai arī abi šie mistiķi ir devušies mūžībā, cilvēki joprojām ar aizrautību seko līdzi viņu izteiktajām prognozēm, meklējot norādes nākotnei un iespējamām briesmām.

Kokteilis
Dzimšanas mēnesis atklāj tavas dvēseles misiju: ko dzīve patiesībā vēlas no tevis
“Dažas minūtes vēlāk redzēju, kā jaunieši sāka sist šīs sievietes.” Trolejbusā noticis kautiņš, bet apkārtējie vien “bolījuši acis”
TV24
Krievijas draudi Baltijas valstīm: kāpēc mūsu drošības dienesti klusē par to, kas gaidāms?
Lasīt citas ziņas

2025. gads pasaulē radīja daudz satricinājumu – politisku spriedzi, dabas katastrofas un ekonomikas svārstības. Tieši tādēļ uzmanība tiek pievērsta Vangas vīzijām par 2026. gadu. Viņas pareģojumi aptver gan tehnoloģijas, gan kosmosu, gan politiku un dabu, liekot mums aizdomāties par cilvēces neaizsargātību un nepieciešamību būt gataviem visiem iespējamajiem scenārijiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Tā atpūšas miljonāri.” Aivars Lembergs publiskojis fotogrāfiju, kas samulsinājusi sociālo tīklu lietotājus
“Kad tika atbīdīti skapīši, tika konstatēts, ka…” Atklāts, ko patiesībā vientuļais pensionārs bija ierīkojis Torņakalna dzīvoklī
Kas notiks ar Vanšu tiltu, ja jau šogad netiks sākta tā rekonstrukcija? Diemžēl iespējamais scenārijs ir visai bēdīgs

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Kas sagaida cilvēci līdz 2055. gadam: satraucošas Vangas un Nostradama prognozes
Kokteilis
Vangas pareģojums 2026. gadam: gaišreģe redzēja kaut ko tādu, kas uz visiem laikiem mainītu pasauli
Kokteilis
Vangas biedējošā prognoze nākamajai ziemai: dabas haoss un tehnoloģiju pārsteigumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.