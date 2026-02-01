“Tas ir tas, kas patiesībā notiek aiz aizvērtām durvīm” – latviete, sekojot līdzi Epstīna lietai, atklāj pieredzēto modeļu aģentūrā 14 gadu vecumā 0
Kamēr pasauli satricina jaunatklātie dokumenti no Džefrija Epstīna lietas, kurā figurē ietekmīgas politikas, biznesa un izklaides industrijas personas, sociālajos tīklos aizvien vairāk cilvēku sāk atcerēties un pārvērtēt arī savu pieredzi. Gobzema publiskotie “storiji” par Epstīna failiem pamudinājuši izteikties arī latvieti Annu, kura pusaudža gados bijusi kādā modeļu aģentūrā.
Viņa sociālo tīklu platformā “Instagram” stāsta: “Mums visu laiku rīkoja kastingus, kur bija vīrieši. Tur vajadzēja nākt peldkostīmā un atrādīties. Tad tevi sūtīja uz ārzemēm – uz Eiropas aģentūrām, tika parakstīti līgumi un viss tā.
Tagad, uz to atskatoties – nekad nevarēji zināt, kas tas ir par vīrieti, par cilvēku, kas nāk, skatās, uzdod jautājumus un saka, ka būsi pasaulslavena modele. Šajā visā kontekstā gribu pateikt, ka mani vecāki vienmēr bija ļoti piesardzīgi, un es 14 gados pirmo reizi aizbraucu uz Milānu. Vecāki ļoti pārbaudīja visus līgumus.
Pirmajā braucienā mamma brauca ar mani kopā, aģentūra to bija atļāvusi. Viņa visur gāja ar mani kopā,” atminas Anna.
Tad tas licies mazliet dīvaini, bet tagad viņa atzīst – ja vecāki nebūtu bijuši tik piesardzīgi, nevarētu zināt, kā tas beigtos, jo failos esot ļoti daudz viņas paziņu. Jaunās modeles viņa aicina klausīt pieaugušos – savus vecākus –, jo viņi zina labāk.
Turpinājumā viņa dalās ar satraucošākām detālām: “Es jums izstāstīšu stāstu, ko pat mana mamma nezina. Tajos pašos 14 gados, kad mēs bijām Milānā ar mammu, man bija vieni foto testi, kur viņa atnāca ar mani pie fotogrāfa-vīrieša, bet tur bija sieviete-stiliste, kura viņu pārliecināja, ka viņai nav jāpaliek kopā ar mani. Viņa aizgāja.
Tikmēr mani pārģērba, fočējāmies, drēbes un viss…Un tad pēdējā bildē viņš man saka: “Novelc nost krūšturi un pieliec rokas klāt vai uzvelc žaketi!” Un es viņam saku: “Nu, nē!”
Es reāli novilku to krūšturi un uzvilku žaketi pa virsu. Man bija bildes, kurās var redzēt, ka man ir žakete un krūtis vai kaut ko. Es esmu pārliecināta, ka tas cilvēks tās bildes izmantoja savā labā.
Tas ir tas, kas patiesībā notiek ar 14 gadīgām meitenēm aiz aizvērtām durvīm.”
Jau vēstījām, ka ASV Tieslietu ministrija piektdien publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.
Pakļaujoties republikāņu politiskajam spiedienam, Tramps pagājušā gada novembrī parakstīja likumprojektu, kas Tieslietu ministrijai deva 30 dienas, lai publiskotu lielāko daļu ar Epstīnu saistīto lietu.
Tieslietu ministrija pēc tam, kad bija nokavējusi 19. decembra termiņu, kurā bija jāpublisko visi dokumenti, paziņoja, ka uzticējusi simtiem juristu pārskatīt dokumentus, lai noteiktu, kas ir jārediģē, lai aizsargātu seksuālās vardarbības upuru identitāti un neapdraudētu notiekošo izmeklēšanu.
Pārbaudāmo dokumentu skaits ir pieaudzis līdz aptuveni sešiem miljoniem, ieskaitot kopijas, norādīja ministrija.
Pirms Ziemassvētkiem Tieslietu ministrija publicēja tūkstošiem dokumentu, arī fotogrāfijas, interviju stenogrammas, zvanu žurnālus un citus materiālus. Daudzi no tiem jau bija publiski pieejami vai arī bija stipri rediģēti.