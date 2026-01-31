Uzņēmēja un inluencere Elīna Didrihsone

Influencere un uzņēmuma “Elyndi” īpašniece Elīna Didrihsone, pēc atgriešanās no Turcijas, kur viņa veica deguna plastisko operāciju, sociālā tīkla “Instagram” īsajos stāstiņos dalījusies ar savu februāra plānu.

Viņa atklāj, ka februāris būs mēnesis, kurā viņa īpašu uzmanību pievērsīs pašdisciplīnai un jaunu paradumu ieviešanai. Viņa neslēpj, ka pēdējās nedēļas ir pieņēmusies svarā par 3 ar pusi kilogramiem, kas viņai atgādinājis to, cik svarīgi ir pieturēties saviem ierastajiem dzīves principiem.

“Perfekts mēnesis pašizaugsmei, dzelžains mēnesis. Dievinu savu disciplīnu,” atklāj Elīna. Martā Elīna plāno doties mēneša ilgā ceļojumā, kur turpinās ievērot februārī sākto rutīnu un rūpēsies par savu labsajūtu arī ārpus mājas.

Elīnas februāra plāns ir plašs un rūpīgi izstrādāts, lai ietvertu gan fiziskās, gan emocionālās labsajūtas uzlabošanu.

Februārī Elīna plāno veikt minimums 15 tūkstošus soļu dienā, samazināt cukura patēriņu līdz minimumam, kā arī ierobežot kafijas daudzumu līdz divām tasītēm dienā.

Dienu viņa sāks ar laiku kopā ar Dievu, savukārt vakaros ēdīs olbaltumvielas. Savu skaistumu Elīna uzturēs, rūpējoties par matiem, skropstām, nagiem un apmeklējot solāriju.

Plānā ietilpst arī garderobes revīzija un nepieciešamo apģērba gabalu iegāde, celšanās no rīta plkst. 5.30 un vēderpreses vingrinājumi plkst. 6.00. Februārī viņa plāno arī mīlēties ar vīru Nauri Didrihsonu.

