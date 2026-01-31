Foto: Pixabay

Haoss un vientulība – ja dzīvojat kādā no šiem mājas numuriem, jums, iespējams, nav paveicies 0

17:45, 31. janvāris 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Izvēloties mājokli, parasti mēs uzmanību pievēršam tā lokācijai, cenai, plānojumam un apkārtējai videi. Taču, kā uzsver numerologi, arī šķietami nenozīmīgas detaļas, piemēram, mājas/dzīvokļa numurs, var ietekmēt to, kā cilvēks jūtas šajā vietā. Pēc viņu domām, noteikti skaitļi nes sev līdzi īpašu enerģētiku, kas var pastiprināt nemieru, veicināt noslēgtību vai radīt pastāvīgu pārmaiņu sajūtu.

Portāls “Parade”, atsaucoties uz numerologu teikto, izceļ trīs māju numurus, kuri biežāk nekā citi tiek saistīti ar emocionāli sarežģītu vidi.

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

