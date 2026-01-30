Jaunavām – trakulīga ballīte, Auniem – izšķiroša saruna: kas gaidāms brīvdienās katrai horoskopa zīmei 0
Brīvdienas solās būt krāsainas – vieniem tās nesīs ballītes līdz rītam, citiem godīgas sarunas bez aplinkiem, bet kādam vienkārši iespēju beidzot atpūsties.
Astrologi čukst, ka šoreiz garlaicīgi nebūs nevienai zīmei, pat ja sākumā tā nešķiet. Kāds ļausies spontāniem piedzīvojumiem, kāds saliks punktus uz “i”, bet cits sapratīs, ka vislabākais plāns ir nekāds plāns.
Noskaidro, ko brīvdienas sola tieši tev.
Auns
Auniem šīs brīvdienas nesīs kādu izšķirošu sarunu, no kuras vairs neizdosies izvairīties. Tā var būt ar partneri, draugu vai ģimenes locekli – kādu, kuram jau sen gribēji pateikt visu tieši un bez filtriem.
Emocijas būs karstas, bet tieši godīgums šoreiz būs tavs lielākais pluss. Pēc sarunas sajutīsi atvieglojumu, pat ja sākumā šķiet, ka esi pateicis par daudz. Svētdienā sapratīsi – šis solis bija vajadzīgs, lai iet tālāk ar “skaidru” galvu.
Vērsis
Vērsim šīs brīvdienas ir par komfortu un baudu bez sirdsapziņas pārmetumiem. Labs ēdiens, silta sega un kāds, kas netraucē – ideālā kombinācija.
Tomēr kāds draugs var mēģināt tevi izvilkt sabiedrībā, un pārsteidzoši… tas pat var izdoties. Naudas tēma var aktualizēties, bet nepaniko – tu visu kontrolē labāk, nekā domā. Svētdienā – ideāls laiks mazam, bet ļoti gardam kulināram eksperimentam.