“Tas ilgs mēnešiem ilgi…” Dzīvais Nostradams izteicis prognozes par Venecuēlas prezidenta likteni 1
Brazīliešu pareģis Atoss Salome, kuru dēvē par “dzīvo Nostradamu”, nācis klajā ar jaunu, visai drūmu prognozi par Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro nākotni. Kā vēsta ārvalstu medijs tyla.com, Salome savu redzējumu paudis pēc ASV īstenotās militārās operācijas, kas saistīta ar Venecuēlas prezidenta aizturēšanu pēc ASV prezidenta Donalda Trampa iniciatīvas.
Pēc Salomes teiktā, notikumi Venecuēlā nebūt nevirzīsies uz ātru atrisinājumu. Gluži pretēji – valsti sagaida ilgstoša nestabilitāte. “Scenārijs paredz ieilgušu strupceļu ar ļoti augstu varbūtību, ka tas ilgs no diviem līdz sešiem mēnešiem,” norāda dzīvais Nostradams.
Viņš uzsver, ka nebūs ātra risinājuma vai Maduro atbrīvošanas. Tā vietā process ieies juridiskā gultnē – lieta tiks skatīta ASV tiesās, kamēr aiz slēgtām durvīm norisināsies klusās politiskās sarunas.
“Galvenā tendence ir šāda: ASV ilgtermiņā mēģinās pakāpeniski pārstrukturēt politisko dzīvi, neizmantojot tiešu militāru agresiju ar milzīgām diplomātiskām un militārām izmaksām. Nafta un zelts būs galvenie mērķi. Enerģija ir galvenais sarunu instruments, lai panāktu, vienotos un stabilizētu iespējamu jaunu sistēmu Venecuēlā,” norādīja pareģis.
Tāpat Salome norāda, ka sankcijas netikšot atceltas, bet gan pielāgotas, lai kalpotu kā kontroles un spiediena mehānisms sarunās. “Es neredzu nekādas militāras iejaukšanās vai pēkšņas valdības sabrukuma pazīmes. Amerikāņu stratēģija joprojām balstās uz sankcijām, diplomātisko izolāciju un slepenām sarunām, kas līdz šim ir devušas nelielu efektu,” sacīja dzīvais Nostradams.
Vienlaikus viņš brīdina par iespējamiem netiešiem pretsoļiem ārpus Venecuēlas teritorijas. Pēc viņa domām, pastāv vidēja varbūtība kiberuzbrukumiem, finansiālai spriedzei un specifiskiem loģistikas traucējumiem, kas esot raksturīgi asimetriskiem konfliktiem pārejas periodos.
Noslēgumā “dzīvais Nostradams” secināja, ka 2026. gads Venecuēlai iezīmējas kā dziļas krīzes laiks – ar pakāpenisku lejupslīdi, iekšējām spriedzēm un nelikumīgu shēmu atklāšanos, taču bez tūlītēja varas sabrukuma.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.