Aculiecinieks redzējis klientu uzbrukumu Rīgas narkotirgoņiem: "Bizness nesanāca, jo Latvijas krievi nebija plānojuši samaksāt par preci"







“Tas notika gaišā dienas laikā, Hospitāļu ielas sākumā”, savu stāstu par notikumu sestdien, 6.jūlijā, iesāk portāla LA.LV lasītājs. Viņš noraizējies par straujo narkotiku izplatību Rīgas ielās. Vīrietis, kurš vēlējās palikt anonīms (redakcijai ir zināma cilvēka personība) apgalvo, ka trešo valstu pilsoņi, kurus ikdienā piepelnās kā ēdienu piegādes kurjeri, sākuši nodarboties ar ienesīgāku, bet krimināli sodāmu biznesu – narkotiku pārdošanu pilsētas ielās.

Par to liecinājusi arī pagājušajā sestdienā piedzīvotā situācija.

“Trīs vīrieši, kā liecināja viņu ādas krāsa – Rīgas viesi no trešajām pasaules valstīm – tikās ar diviem Latvijas krieviem, lai tiem pārdotu “zālīti” (marihuānu – red.). Visticamāk, par darījumu viņi bija vienojušies “Telegram” aplikācijā. Taču bizness nesanāca, jo Latvijas krievi nebija plānojuši samaksāt par preci. Viņi to melnīgsnējas ādas krāsas narkokurjeriem centās atņemt. Sanāca diezgan liels, nopietns konflikts. Viens no dīleriem smagi tika piekauts. Viņam bija sasista seja.“

Uzbrucējii mēģināja no notikuma vietas aizbēgt, iekāpjot tramvajā, un, kā zina stāstīt aculiecinieks, tikuši aizturēti pie Brīvības pieminekļa.

“Viņi nazi uzmeta augšā te uz tās kafejnīcas, ieleca tramvajā un domāja, ka viņi aizmuks. Bet bija cilvēks, kurš neapjuka un sekoja sabiedriskajam transportam, lai policijai palīdzētu tos divus aizturēt. Tiesa gan, likumsargi dikti nesteidzās… Iedomājieties, līdz Brīvības piemineklim ir jābrauc kādas 20 minūtes. Šis laiks operatīvai aizturēšanai man šķiet pārāk ilgs.“

Aculiecinieks norāda uz bīstamu tendenci – narkotirgoņi ļoti aktīvi spieto gar mācību iestādēm. Ir pieprasījums – ir piedāvājums. Atkarību izraisošo vielu dīlerus varot atrast teju katras skolas tuvumā, jo ir personas, kuras vēlas iedzīvoties naudā, bet algotu darbu strādāt negrib.

“Tāpēc jau mums bērni saindējas. Un iemesls tam ir policijas vēlme tikt pie lielajām “narkozivīm”, bet nepamana, ka strauji vairojas tās “mazās zivis”. Viņi (Valsts poliicija – red.) jau pavisam drīz ar to visu netiks galā. Es jau biju pamanījis šos ārvalstu pilsoņus tirgojam narkotikas šajā, Hospitāļu ielas, rajonā un par to informējis Valsts policiju. Šo tumšas ādas krāsas narkokurjeru klienti ir puikas, studenti, arī jaunieši no turpat blakus esošās glaunās skolas. Tā viņi tur tirgojās, bet šoreiz dīleriem nepaveicās ar klientiem. Ko es esmu sapratis, ka tie grupējumi šeit sākuši veidoties diezgan nopietni. Viņi vairāk negrib strādāt uz tiem “boltiem”, “voltiem” un tad viņi sāk tirgoties ar pulverīšiem, zālītēm un visu pārējo. Tas, kas šeit notika, bija tāds neliels paraugdemonstrējums starp bandām. Tie divi sitēji jau arī teica, ka viņiem zaudēt nav ko. Pēc izskata jau bija skaidrs, ka viņi ir kādas bandas pārstāvji un gribēja ierādīt vietu konkurentiem. Paveicās, ka nevienu nenodūra.“

Portāls LA.LV par notikušo lūdza skaidrojumu Valsts policijā, taču saņēmām skopu atbildi, ka notiek izmeklēšana, ir ierosināts kriminālprocess un komentāru nebūs.