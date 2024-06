Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

VIDEO. "Liela daļa nezina, ko ir lietojuši…" Bērnu slimnīca ceļ trauksmi – vairāki bērni smagā stāvoklī atvesti bīstamu narkotisko vielu reibumā







Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcai (BKUS) liels satraukums. Šajās dienās ļoti smagā stāvoklī pie viņiem atvesti vairāki bērni, kuri pārdozējuši narkotiskās vielas. Bet tendenci kopumā, kāda veidojas pēdējos mēnešos, dakteri uzskata par traģisku. Jaunieši lieto nezināmu narkotisko un psihotropo vielu, kas izraisa elpošanas apstāšanos un apdraud dzīvību, tā šovakar vēstīja TV3 Ziņas.

Kopš gada sākuma uz bērnu slimnīcu esot atvesti 29 bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kuri bija pārdozējuši narkotiskās vielas. Jūnijā vien tie bija deviņi jaunieši. Visi bērni atradās ļoti smagā stāvoklī. Daži no viņiem slimnīcā nonāk atkārtoti. Viens no viņiem trešdien palaists mājās, bet ceturtdienas rītā atkal atvests atpakaļ, ziņoja raidījums.

Tāpēc tagad BKUS ceļ trauksmi. Ir izveidojusies dramatiska situācija. Aizvien vairāk un biežāk ar neatliekamo palīdzību ļoti smagā stāvoklī tiek atvesti jaunieši, kuri lietojuši nezināmas izcelsmes apreibinošas vielas.

BKUS virsārste Renāte Snipe norāda: “Liela daļa nezina, ko ir lietojuši, bet dzīvības draudi lieli, tāpēc vēršamies pie jauniešiem, viņu vecākiem, šobrīd tirgū ir nonācis kaut kas bīstams. Par to informējām arī policiju.”

Viela, kas visticamāk aplaistīta ar opiāta tipa narkotiku, nelielās devās izraisa dzīvībai bīstamu stāvokli – elpošanas apstāšanos. “Uztraucamies par šo lielo bērnu skaitu. Un par to, ja viņus neizdodas atrast laikus, viņi var aiziet bojā. Vai arī atrasti novēloti. Viņiem smagi smadzeņu bojājumi un līdz dzīves beigām, piedodiet, bet ir kopjami dārzeņi,” tā TV3 Ziņām sacīja Snipe.

Liela daļa pacientu, kuri pēdējās dienās atvesti uz slimnīcu, esot no Jūrmalas bērnu nama “Sprīdītis”. Tā paša, kura bērni – janvārī bija iesaistīti konfliktā, kas beidzās ar vienaudža noduršanu. Līdzīgi kā toreiz, arī šodien “Sprīdīša” vadība nebija sazvanāma.

Savukārt Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Kauguri” vadītājas vietniece Marika Liepkalne no sarunas atteicās. Arī Jūrmalas pašvaldības pārstāvji ceturtdien nebija gatavi sniegt komentārus.

“Šobrīd tā situācija ir tāda, ka bērnu nama vadītāja ir ilgstošā prombūtnē, līdz ar to šodien neviens nevarēs sniegt nekādu interviju. Būtu labi, ja atsūtītu jautājumus, tad rīt – šis bērnu nams sagatavos atbildes uz jautājumiem,” norādīja Jūrmalas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Elita Cepurīte.

Kā izrādās, bērnu nama “Sprīdītis” vadītāja atrodas ilgstošā prombūtnē – vismaz kopš šā gada aprīļa.

Tikmēr slimnīcas personāls sliecas domāt, ka avots, no kura bērni iegūst šo vielu, varētu būt viens un tas pats. Bērnu slimnīca uzrunājusi visas atbildīgās iestādes ar aicinājumu risināt ne tikai izveidojušos situāciju, bet arī darīt visu iespējamo, lai mūsu bērni narkotirgoņu rokās nenonāktu.

“Mēs ļoti sagaidām, ka mums palīgā nāks Valsts policija un par katru no šiem gadījumiem mēs ziņojam policijai,” tā TV3 Ziņām norādīja BKUS virsārste.

Savukārt BKUS bērnu psihiatre Liene Vītola skaidro: “Šis ir jautājums, ko nevaram risināt vieni paši. Esam medicīnas iestāde. Šis ir jautājums, kas jāskatās no vairākām vidēm. Jautājums pirmais, kur cilvēki var iegūt šo vielu. Kā iekļūst valstī, vai tepat veidota, kā izplatīta starp jauniešiem.”

Lai gan Valsts policija šo ceturtdien nebija gatava runāt par izveidojušos situāciju, atbildi uz interesējošajiem jautājumiem tā raidījumam solījās sniegt piektdien, 21.jūnijā.

