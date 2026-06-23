Advokāts: Mums ir fenomenāla spēja kaut ko efektivizēt, nesamazinot ierēdņu skaitu 26

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LA.LV
9:05, 23. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Runājot par valsts pārvaldes reformām un mēģinājumiem mazināt izdevumus, Latvijā bieži tiek sasniegts pretējs rezultāts – reorganizācijas un efektivizācijas rezultātā nereti pieaug kopējais ierēdņu skaits. Šādi par saviem novērojumiem TV24 raidījumā “Preses klubs” izteicās zvērināts advokāts Jānis Dzanuškāns.

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Viņš uzsvēra, ka praksē reformas bieži vien nepanāk sākotnēji izvirzīto mērķi – samazināt izmaksas un birokrātiju. “Runājot par mazināšanām, mums Latvijā ir vienkārši fenomenāla spēja kaut ko reorganizēt, efektivizēt un samazināt, nesamazinot ierēdņu skaitu,” sacīja Dzanuškāns.

Pēc viņa teiktā, pat gadījumos, kad tiek veikti strukturāli pārkārtojumi, gala rezultātā nereti pieaug kopējais valsts pārvaldē nodarbināto skaits.

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Viņš arī pauda skepsi par šobrīd daudz apspriesto, ka iespējama ministriju likvidēšana automātiski dotu fiskālu ietaupījumu. “Pat ja pēc vēlēšanām tiktu pieņemts lēmums, ka Klimata un enerģētikas ministrija nav nepieciešama, es baidos, ka budžetā tas nekādu ietaupījumu nedotu,” viņš sacīja.

Pēc viņa teiktā, ierēdņi šādos gadījumos vienkārši tiek pārcelti uz citām valsts pārvaldes struktūrām, saglabājot darba tiesiskās un sociālās garantijas. “Viņi vienkārši pārceļas uz citām darba vietām – sociālās garantijas viņiem paliek,” viņš norādīja.

“Šī ir fenomenāla spēja – es nezinu, kā citās valstīs, bet mums tāda ir, – varam ar to lepoties,” viņš piebilda.

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