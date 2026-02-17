“Mūsu latviešu filmu aģentūra filmēja…” Ieva Adamss komentē pārmetumus saistībā ar reklāmu Krievijas televīzijā 0
Ieva Adamss savā “Instagram” konta “story” jeb īso stāstu sadaļā publicējusi atbildi politologa un žurnālista Marata Kasema paustajam par viņas dalību Krievijā izrādītā reklāmā.
Atgādināsim, ka Marats Kasems platformā “X” publicēja garu ierakstu par Ievas Adamss sadarbību ar Krievijas medijiem.
Video fragmentā Ieva Adamss uzsver, ka drīz viņai būs kaudze ar naudu no Marata Kasema, jo viņa vērsīsies pret viņu par cieņas un goda aizskaršanu.
Par izskanējušajiem pārmetumiem saistībā ar reklāmu Krievijas televīzijā Ieva sacīja, ka tas noticis labu laiku atpakaļ.
“Rīgas centrā, vairāk nekā 10 gadus atpakaļ, mūsu latviešu filmu aģentūra filmēja reklāmu, kas bija paredzēta austrumu tirgum. (..) Ne par kādu karu tobrīd nebija runa. Kā šādi cilvēki vispār parādās mūsu dzīvē, kas nepārbauda nevienu faktu, bet vienkārši uzpeld kā sūds āliņģī?”
Reklāma, kas tiekot rādīta Krievijas kanālos, esot par “klimalanīnu” – preparātu, kas paredzēts menopauzes simptomu mazināšanai.