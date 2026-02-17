Foto: LETA

“Mūsu latviešu filmu aģentūra filmēja…” Ieva Adamss komentē pārmetumus saistībā ar reklāmu Krievijas televīzijā 0

kokteilis.lv
8:26, 17. februāris 2026
Kokteilis Dzīvo

Ieva Adamss savā “Instagram” konta “story” jeb īso stāstu sadaļā publicējusi atbildi politologa un žurnālista Marata Kasema paustajam par viņas dalību Krievijā izrādītā reklāmā.

Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Kokteilis
Īstas miegamices! Trīs zodiaka zīmes, kurām patīk kārtīgi izgulēties
“Es joprojām nespēju aptvert!” Laura Dukure publicē sirdi plosošas pārdomas
Lasīt citas ziņas

Atgādināsim, ka Marats Kasems platformā “X” publicēja garu ierakstu par Ievas Adamss sadarbību ar Krievijas medijiem.

Video fragmentā Ieva Adamss uzsver, ka drīz viņai būs kaudze ar naudu no Marata Kasema, jo viņa vērsīsies pret viņu par cieņas un goda aizskaršanu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Otrdienas rītā kavēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā
Tramps izsaka brīdinājumu Ukrainai pirms sarunām Ženēvā
Vēl var paspēt! Pasākumu pieteikšana Sarunu festivālam LAMPA 2026 tuvojas noslēgumam

Par izskanējušajiem pārmetumiem saistībā ar reklāmu Krievijas televīzijā Ieva sacīja, ka tas noticis labu laiku atpakaļ.

“Rīgas centrā, vairāk nekā 10 gadus atpakaļ, mūsu latviešu filmu aģentūra filmēja reklāmu, kas bija paredzēta austrumu tirgum. (..) Ne par kādu karu tobrīd nebija runa. Kā šādi cilvēki vispār parādās mūsu dzīvē, kas nepārbauda nevienu faktu, bet vienkārši uzpeld kā sūds āliņģī?”

Reklāma, kas tiekot rādīta Krievijas kanālos, esot par “klimalanīnu” – preparātu, kas paredzēts menopauzes simptomu mazināšanai.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Ieva Adamss, mums nav pa ceļam!” Brante izsakās par atmaskoto informāciju, kas nu publicēta
“Laiks iet, bet dažas Latvijas slavenības joprojām nesaprot…” Seksa eksperte Ieva Adamss pieķerta Krievijas propagandas televīzijā
Kokteilis
Kur pa nakti guļ viņas jaunais mīļotais? Ieva Adamss atklāj kādu pikantu lietu no “gultas dzīves”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.