“Ieva Adamss, mums nav pa ceļam!” Brante izsakās par atmaskoto informāciju, kas nu publicēta 0
Latvijas politologs un žurnālists Marats Kasems savā “X” kontā publicējis garu ierakstu, kurā viņš atmaskojis kādas Latvijā zināmas personības – Ievas Adamss – sadarbību ar Krievijas medijiem.
Laikā, kad Ukrainā joporjām notiek karš, katru dienu mirst teju neskaitāmi cilvēki, valsts tiek izpostīta un cieš nevainīgi cilvēki, šāda sabiedrībā zināma cilvēka rīcība raisa jautājumus un šķiet nepieņemama.
Turpinājumā Marata Kasema secinājumi un novērojumi.
“Laiks iet, bet dažas Latvijas slavenības joprojām nesaprot, kur ir robeža starp personīgo labklājību un valsts interešu nodevību.
Piemēram, var minēt Ievu Adamsu — pazīstamu latviešu influenceri, mediju personību un seksa simbolu, kas savu dzīvi veltījusi seksualitātes izpētei. Viņas “Instagram” konts ir pilns ar iedvesmojošiem ierakstiem par pašattīstību, attiecībām un ceļojumiem — no Indijas līdz Latvijai.
Bet, spriežot pēc visa, viņa nesen filmējās preparāta “klimalanīns” reklāmā krievijas propagandas televīzijai.
Kas ir “klimalanīns”? Tas ir preparāts, kas paredzēts menopauzes simptomu mazināšanai. Šķietami nekaitīgs produkts sieviešu veselībai, ko pārdod mordora aptiekās. Taču reklāma tiek rādīta krievijas federālajos kanālos — tajos pašos, kuros diennakts garumā plūst propaganda, kas attaisno agresiju pret Ukrainu.
Kopš 2022. gada februāra krievija bombardē Ukrainas pilsētas, nogalina civiliedzīvotājus, iznīcina infrastruktūru. Un te pēkšņi mūsu “zvaigzne” nolemj nopelnīt ar reklāmu kremļa televīzijai? Tas nav vienkārši komercdarbība — tā ir agresorvalsts ekonomikas atbalstīšana. Nauda no šādām reklāmām nonāk krievijas federācijas budžetā, kas finansē raķetes un tankus.
Ieva, vai tas ir nopietni? Tu, kas māci par “harmoniju” un “etiķeti”, izvēlies filmēties pie tiem, kas sēj nāvi un destrukciju. Vai tiešām tavs mīļotais Vladimirs iepazīstināja ar kādiem saviem vecajiem draugiem un tu tik viegli piekriti?”
😢 Laiks iet, bet dažas Latvijas slavenības joprojām nesaprot, kur ir robeža starp personīgo labklājību un valsts interešu nodevību.
🤷🏻♂️ Piemēram, var minēt Ievu Adamsu — pazīstamu latviešu influenceri, mediju personību un seksa simbolu, kas savu dzīvi veltījusi seksualitātes… pic.twitter.com/WJl8x2YSA0
— Marats Kasems 🇱🇻 🇪🇺 (@MaratQasem) February 14, 2026
Daudzi šo ierakstu komentējuši, viena no tām bijusi arī juriste Ieva Brante.
“Skumji. Šis ir skumji. Jā. Man, iespējams, ir saprotams, kādēļ tāda rīcība. Un var jau teikt, ka nauda ir tikai nauda, visos laikos tā bijis.
Taču vienlaikus man it nemaz nav saprotama šāda rīcība. Ne saprotama, ne arī pieņemama. Jā, pasaule ir tik silta un gaiša, cik silti un gaiši mēs esam paši. Savā ikdienā, darbos, domās… Ieva Adamss, mums nav pa ceļam.”