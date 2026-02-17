17. februāris sola – ja tu kaut mazliet kļūdīsies, viss sagriezīsies kājām gaisā. Baiss datums vai masveida musināšana? 0
Brīnums vai masveida ilūzija un aptrakums? Sociālajos tīklos, īpaši TikTok, 17. februāris katru gadu kļūst par īstu enerģētisko bumbu. Vieni nepaguruši: “Metiet ārā visu lieko, tīriet māju līdz spīdumam!” Citi: “Ne soli nesper ārā no mājas, sēdi klusumā un nerunā, taupi enerģiju!” Vēl citi dod padomus: “Ej ārā, dejo, satiec cilvēkus, sāc jaunu dzīvi tieši šodien!”
Kāpēc viens datums izraisa tik milzīgu pretrunu haosu? Un ko tas īsti nozīmē ezotērikā? Pamatā – tas nav nekāds nejaušs mēnesis un diena. 2026. gadā 17. februāris sakrīt ar Ķīnas Jauno gadu (Lunāro jauno gadu), kas šogad iezīmē Sarkanās Uguns Zirga gadu sākumu.
Ķīniešu astroloģijā Zirgs ir uguns elements – tas simbolizē ātrumu, kustību, brīvību, pārmaiņas, kaislību, tāpat arī impulsivitāti un haosu, ja neturi grožus.
Uguns Zirgs ir viens no spēcīgākajiem, dinamiskākajiem gadu cikliem – tas nes līdzi milzīgu enerģijas vilni, kas var vai nu pacelt tevi augšā, vai sadedzināt kopā ar visu veco (un dažreiz arī tevi pašu, ja neesi gatavs).
Turklāt daudzos gados (ieskaitot dažus nesenus) 17. februāris sakrīt vai arī ir tuvu Saules aptumsumam (piemēram, gredzenveida saules aptumsums Vēža zīmē vai Ūdensvīra zīmē dažādos gados). Aptumsums ezotērikā skaitās kā spēcīga “Pārlādēt” poga.
Tas ir laiks, kad enerģētiskie portāli atveras, vecie cikli beidzas, jauni sākas, bet vienlaikus ir haoss, ēnas iznāk ārā, emocijas plūst pāri malai. Tāpēc cilvēki sajūt milzīgu spiedienu kaut ko darīt – vai nu tīrīt, vai paslēpties, vai izlauzties.