“Es joprojām nespēju aptvert!” Laura Dukure publicē sirdi plosošas pārdomas 0

21:25, 16. februāris 2026
Pagājušajā nedēļā Latviju pāršalca sēru vēsts, aizsaulē devās mūziķe Paulu Dukure. Viņas brāļa Mika Dukura bijusī sieva Laura šodien dalījusies savās pārdomās pēc notikušā.

“Ir pagājušas dienas, bet es joprojām nespēju aptvert. Es parasti nedalos ar dziļi personīgām un emocionālām sajūtām, bet, manuprāt, tieši nedalīšanās, noklusēšana, neiedziļināšanās, vienaldzība un kauns ir lietas, ar ko mums kā sabiedrībai daudz jāstrādā. Un par to ir jārunā.

Es vienmēr saviem bērniem stāstu, cik svarīgi ir būt laipniem un iejūtīgiem pret citiem, jo mēs līdz galam nekad nezinām, kam otrs iet cauri.

Un mentālā veselība ir lieta par ko tiek runāts par maz. Joprojām tā daudziem šķiet tabu tēma, kaut kas par ko jākaunas. Joprojām mums ir kauns vai neērti lūgt palīdzību. Arī es neesmu priekšzīmīga šajā ziņā, bet, ja notikušais mums kaut ko māca, mentālā veselība ir tik ļoti nopietna tēma un to nedrīkst ignorēt, to nedrīkst “paslaucīt zem paklāja”.

Daudziem nav spēka pašiem lūgt palīdzību vai līdzās esošie iespējams neuztver pietiekoši nopietni, iespējams nezina kā rīkoties, iespējams kaut ko nepamana. Tāpēc, manuprāt, ir tik ļoti svarīgi veidot pieņemošu, empātisku un problēmu atzīstošu sabiedrību, lai tie, kam ir grūti, jūtas droši, ka var atklāties un tikt sadzirdēti, nevis nosodīti vai nesaprasti.

Jo depresija un citi mentāli izaicinājumi nav ne slinkums, ne vienkārši bēdīgs noskaņojums, tā ir slimība un to var ārstēt.” viņa Instagram raksta.

Foto: Ekrānuzņēmums no Instagram

Jau ziņots, ka 14. februārī bezvēsts prombūtnē bijusī 1993. gadā dzimusī Paula Dukure atrasta bez dzīvības pazīmēm. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti precīzi notikušā iemesli, taču šobrīd policijas rīcībā esošā informācija neliecina par to, ka pret sievieti būtu vērsts noziedzīgs nodarījums.

