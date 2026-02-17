“Šīs sāpes meitu iedzina depresijā…” Paulas Dukures ģimene atklāti runā par notikušo traģēdiju 0
14. februārī Latviju pāršalca traģiska vēsts – divas dienas pēc pazušanas dziedātāja Paula Dukure tika atrasta bez dzīvības pazīmēm. Viņas ģimenei šis ir ļoti smags brīdis, bet tēvs Edijs un brālis Miks izdevumam “Privātā Dzīve” atklājuši, ko Paula pēdējā laikā piedzīvojusi savā dzīvē.
Paulas tēvs, mūziķis Edijs Dukurs atklāja, ka meita pēc vairāku gadu prombūtnes pērn atgriezusies mājās. Viņa ilgu laiku dzīvoja Lielbritānijā. Iemesli, kāpēc Paula nolēma atgriezties Latvijā, bijuši vairāki, tostarp šķiršanās no drauga. Par meitas pēdējām dienām ir ļoti grūti runāt…
“Mēs arī paši neko daudz nezinām. Apmēram zinām to vietu, kur viņu atrada, bet nezinām, kas tieši notika. Es šobrīd nespēju runāt. Paulas māte vēl jo vairāk,” sacīja mūziķis un gleznotājs Edijs Dukurs.
Kā zināms, publiskajā telpā izskanēja ziņas, ka dziedātājai bijusi depresija. Sarunā ar “Privāto Dzīvi” Edijs Dukurs to apstiprina, atklājot, ka meitai sāpējuši muskuļi, taču ārsti sāpju cēloni nespēja noteikt. “Šīs sāpes meitu iedzina depresijā un trauksmē,” sacīja Edijs.
“Pēdējā laikā Paula bija vairāk skumja nekā priecīga. (..)Es devu padomus, tēvs deva, draugi deva, bet mēs neviens nezinājām, kas notiek viņas domās. Un tāds bija viņas lēmums,” sacīja Paulas brālis Miks, kurš kopā ar savu līgavu Endiju Kalniņu māsu apciemoja psihiskās veselības centrā “Veldre”, kur Paula atradusies no šī gada sākuma.
Dziedātājs uzsvēra, ka māsa lietojusi antidepresantus, taču kategoriski noliedza izskanējušās runas, ka viņa ciestu no kādām atkarībām.
“Paula nedzēra, nepīpēja un nelietoja narkotikas. Vienīgais, ko viņa lietoja – ārstu izrakstītus antidepresantus. Baumas par narkotikām ir izdomājumi, viņa nelietoja neko citu kā zāles, ko dakteri bija piemērojuši. Bieži gan mainīja, nevarēja atrast īstās,” stāsta Miks.
“Paulas stāsts ir par sevis neatrašanu. Viņa vienkārši neatrada sevi,” sacīja tēvs.
