Foto: LETA

Jauniešus izaicina piedalīties virtuālajā izlaušanās spēlē par Eiropas Savienības vērtībām Ieteikt







Ieva Ēvalde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Demokrātijas nedēļas ietvaros – no 3. līdz 13. maijam jaunieši tiek aicināti piedalīties virtuālajā izlaušanās spēlē par Eiropas Savienības (ES) vērtībām.

Spēle paredzēta dažādām mērķa grupām. Tās organizētāji, Latvijas Pilsoniskā alianse, īpaši mudina jauniešus iepazīties ar Eiropas Savienības vērtībām šādā interesantā un atraktīvā veidā. “Demokrātija, vārda un pārvietošanās brīvība, vienota valūta un citas Eiropas Savienības vērtības mums ir kļuvušas pašsaprotamas, taču vērtības ir rūpīgi jāsargā un jāatceras, ka vēl nesenā pagātnē Latvijas iedzīvotājiem par demokrātiskām vērtībām un brīvību bija jācīnās,” saka Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.

“Esam izstrādājuši šo digitālās izlaušanās istabu, lai rosinātu jauniešus iepazīt un novērtēt Eiropas Savienības garantētās vērtības. Tajā tiek izspēlēts scenārijs, kāds varētu būt iespējams, ja ES tiktu sagrauta politiska populisma dēļ un tās vērtības tiktu zaudētas.”

Piedalīties spēlē iespējams divos veidos – izvēloties sev vēlamo laiku vietnē “https://ej.uz/EiropasVertibas” un dodoties ciemos uz izlaušanās spēles norises vietu Rīgā, Alberta ielā 13, vai – piesakot savu skolu, rakstot uz “alianse@nvo.lv” vai zvanot pa tālr. 24245580. Spēles ilgums – aptuveni 1–1,5 stundas.

Izlaušanās spēle tiek īstenota starptautiska projekta “ESCAPE ROOM – What would life be without EU?!” ietvaros kopā ar 10 partnerorganizācijām no Itālijas, Slovēnijas, Vācijas, Polijas, Čehijas, Grieķijas, Igaunijas, Austrijas, Bulgārijas un Spānijas.