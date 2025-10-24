Aizdomīgs vīrietis Liepājā iebrūk vairākos bērnudārzos: ielavījies teritorijā aiz tēta, kurš gājis pakaļ savam bērnam 0
Uz aizdomu pamata par zādzību izdarīšanu vairākās Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēs Valsts policija (VP) šonedēļ ierosinājusi kriminālprocesu un aizturējusi kādu vīrieti, kurš bija iekļuvis vairāku bērnudārzu iekštelpās. Vienā no tām pieķerts brīdī, kad rakņājies pa audzēkņu skapīšiem, raksta liepajniekiem.lv.
Nedēļas sākumā vairāku Liepājas bērnudārzu audzēkņu vecāki no personāla saņēma ziņu, ka bērnudārza teritorijā pamanīts kāds aizdomīgs vīrietis jeb iestādei nepiederoša persona.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” divu audzēkņu vecāki, kuri sazinājās ar portālu liepajniekiem.lv, pastāsta, ka pirmsskolas iestāde augstu novērtē bērnudārza rīcību, gan operatīvi ziņojot pa dažādiem saziņas kanāliem un vēl katram personīgi, gan arī tūlīt nomainot ieejas durvju kodu.
“Protams, neomulīgi, ka šāda situācija notikusi – runa ir par bērnu drošību, ir satraukums. Kādi tik var būt nodomi! Bet milzīgs paldies bērnudārza personālam, kuri informēja! Visi esam atbildīgi par saviem bērniem,” uzsver tētis.
Mamma atstāsta bērnudārza sūtīto pirmo vēstuli: vīrieti pamanījuši iestādes darbinieki, aizdomīgo vīrieti uzrunājuši, un pēc īsas sarunas viņš bērnudārza teritoriju pametis.
Par notikušo bērnudārzs informēja policiju. “Mūsu dārziņam katrām ieejas durvīm ir savs kods, kas jāievada, lai tiktu iekšā. No saņemtajām ziņām saprotu, ka aizdomīgais vīrietis kodu pats nav ievadījis.
Pēc bērnudārza sniegtās informācijas, vīrietis iekļuvis iekštelpās, ieejot pa durvīm aiz kāda vecāka, kurš ieradies pēc sava bērna.
Pēc pašlaik zināmās informācijas, vīrietis redzēts vismaz sešos bērnudārzos, taču pastāv iespēja, ka gadījumu skaits varētu būt lielāks – ne visur viņš pamanīts.
Vienā no pirmsskolām vīrietis pieķerts, pārlūkojot bērnu garderobes skapīšus, un par notikušo nekavējoties ziņots policijai.
Šobrīd notiek darbs kriminālprocesā un izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju VP nevar sniegt.