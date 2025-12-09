Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. pexels.com/Laudia Tysara

Kuri konservētie pārtikas produkti ir labi zarnu veselībai: speciālisti nosauc 6 labākos 0

LA.LV
15:36, 9. decembris 2025
Veselam Uzturs

Uztura speciālisti uzsver, ka daudzi konservēti pārtikas produkti var būt tikpat labvēlīgi zarnu veselībai kā svaigie.

Veselam
Ko nedrīkst lietot kopā ar kafiju: pētnieki izceļ piecus bīstamus pārtikas produktus
RAKSTA REDAKTORS
Traģisks notikums bērnu slimnīcā Rīgā – iespējams, mediķu kļūdas dēļ miris bērns
“Mēle nestāvēja aiz zobiem.” Skolotājs atklāj jauniešu stāstīto par 300 eiro vērto dalību protestā
Lasīt citas ziņas

Tie bieži saglabā svarīgas uzturvielas, piemēram, šķiedrvielas, prebiotikas un citus savienojumus, kas baro zarnu mikrobiomu un veicina labvēlīgo baktēriju augšanu.

Saskaņā ar EatingWell publikācijām, konservēšana nereti pat palīdz saglabāt uzturvielas, padarot šos produktus par ērtu un pieejamu izvēli ikdienas uzturā. Izvēloties produktus, priekšroku dodiet tādiem kam zems nātrija saturs,un noskalojiet pirms lietošanas.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
Darbu sācis pirmais vietējo ražotāju digitālais tirgus laukums Latvijā: kas to padara unikālu mūsu valsts kontekstā?
Decembri, tev vēl ir laiks laboties! Laika prognoze trešdienai
“Jā, es domāju, ka ir pienācis laiks.” Tramps paziņo, ka Ukrainas tautai jādod iespēja balsot

Šeit ir apkopoti seši labākie konservētie pārtikas produkti, kas īpaši atbalsta zarnu veselību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Vienkāršs, viegls un ļoti garšīgs! Šis superēdiens ir ieteicams visiem, kas vecāki par 50 gadiem
Veselam
Šis ēdiens iedos tev enerģiju visai dienai: 12 ideāli ēdieni pret nogurumu
Veselam
Gardēži kaulu smadzenes ēd karotēm, un uztura speciālisti tās slavē. Kas tajās ir vērtīgs?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.