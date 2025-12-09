Kad lielākā daļa no darbs stāža jau nostrādāts, arvien vairāk domājam par pensiju, cik liela tā būs, vai visi nepieciešamie dokumenti ir nokārtoti, vai vecumdienas varēs pavadīt neuztraucoties. LA.LV uzrakstīja Laura, kura diemžēl atklājusi, ka viņai pensijas gaidīšana diemžēl bez satraukuma nesanāks.
“Gribētos, lai kāds žurnālists paceļ jautājumu par lielu netaisnību, ko pašlaik piekopj Latvijas valsts –
Augstskolas gadus (pilna laika klātienē), ieskaita darba stāžā lielākajā daļā ES valstu. Savukārt Latvijā augstskolas mācību gadus stāžā ieskaita pirms 1991. gada un pēc 1996. gada. Kāpēc tā?
VSAA teica, ka Latvijā it ļoti maza daļa cilvēku, kuri to sociālo nodevu studiju laikā maksāja, kuri to zināja. Tā nebija sabiedrībai pieejama informācija.
Ir jādara viss, lai šo netaisnību atceltu. Tā noteikti ir pret Satversmi, pret iedzīvotāju vienlīdzības principu. Vēl netaisnīgāk ir, ka sievietes, kuras dzemdējušas bērniņus laikā no 1991. līdz 1995. gada beigām – arī viņu bērnu audzināšanas gadi netiek ieskaitīti darba stāžā.
Ja bērni dzimuši līdz 1991. gadam un pēc 1996. gada – to dzimšanas un auklēšanas laiks 1,5 gads tiek ieskaitīts darba stāžā. Atkal jājautā – kāds pamats sodīt sievietes, kuras dzemdēja šajā laika posmā?
Zinu sievietes, kurām šajā “tukšajā” laikā dzima vairāki bērni, tagad drīz jāiet pensijā, bet 3 gadi no darba stāža tiek atņemti.
Ko var darīt, lai novērstu šo kļūmi Latvijas likumdošanā? Kāpēc tika pieņemts tik muļķīgs likums, zinot, ka Latvijas likumdošanā notiek lielas pārmaiņas. Ja viss tiek uzskaitīts elektroniski tikai kopš 1996. gada, tad visām māmiņām, kas dzemdēja pirms 1996.g. 1. janvāra, būtu jāieskaita darba stāžā vismaz 1,5 gads par bērniņu. Vai ne tā? Šīm sievietēm tagad ir pie 60 gadiem un pensijas jautājums aktuāls. Man pašai aktuāli par studēšanu 1991 – 1995.”
LA.LV jautāja Labklājības ministrijai, kādēļ šāda situācija izveidojusies un vai ko var labot?
Apdrošināšanas stāžā no 1991.gada 1.janvāra ieskaita tikai tos darba un tam pielīdzinātos periodus, kuros veikti sociālie maksājumi.
Proti, saskaņā ar 1990.gada 14.decembra likuma „Par sociālo nodokli” 6.pantu šajā laikā, t.i. no 1991.gada 1.janvāra – dienas, kad stājās spēkā likums “Par sociālo nodokli”, studējošais, kurš nestrādāja (ja par viņu netika kārtotas citu veidu sociālā nodokļa iemaksas (piemēram, kā par darba ņēmēju vai pašnodarbināto)), varēja brīvprātīgi veikt sociālā nodokļa maksājumus 1% apmērā no iztikas minimuma, kā rezultātā minētais periods tiek ieskaitīts viņa apdrošināšanas stāžā.
Turklāt tika dota iespēja šos maksājumus veikt arī pēc minētā termiņa – līdz 1997.gada 31.decembrim. Informācija par iespēju samaksāt sociālo nodokli tika publicēta Latvijas Vēstnesī un atspoguļota plašsaziņas līdzekļos.
Šāda kārtība bija noteikta arī citām kategorijām, kurām pašām bija brīvprātīgi jāveic sociālā nodokļa maksājumi, lai šo periodu ieskaitītu apdrošināšanas stāžā un tās ir:
– māte, kura audzināja bērnu līdz 8 gadu vecumam;
– persona, kura kopusi personu ar I grupas invaliditāti vai bērnu ar invaliditāti līdz 16 gadu vecumam;
– persona, kura kopusi personu, kas sasniegusi 80 gadu vecumu.
No 1996.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim mācību laiks augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas apdrošināšanas stāžā tiek ieskaitīts, un sociālais nodoklis tiek maksāts no valsts budžeta.
Sākot ar 1997.gada 1.janvāri mācību laiks augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas – apdrošināšanas stāžā ieskaitīts netiek.
Apdrošināšanas (darba) stāža periodi, kas uzkrāti līdz 1995.gada 31.decembrim, t.i., līdz sociālās apdrošināšanas iemaksu personificētās uzskaites ieviešanai, pierādāmi pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem. Apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti ir darba grāmatiņa, darba līgums, kolhoznieka darba grāmatiņa, kuros ir norāde par attiecīgā darba perioda sākuma un beigu datumu.
Ja ar arhīvu palīdzību nav iespējams iegūt nepieciešamos datus, tad var vērsties tiesā juridiskā fakta konstatēšanai. Katrs cilvēks jau laicīgi var VSAA iesniegt apdrošināšanas stāžu apliecinošos dokumentus, lai tad kad pienāk vecuma pensijas pieprasīšanas vecums, visi dokumenti jau būtu VSAA rīcībā un operatīvi varētu piešķirt un aprēķināt vecuma pensiju.
Sākot ar 1996.gadu, apdrošināšanas stāžu veido mēneši, kuros veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai un šī informācija jau ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā. Tātad darbu no 1996.gada nevajag apliecināt ar dokumentiem.
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv ikvienam ir iespēja izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) e-pakalpojumu “VSAA informācija un pakalpojumi” https://latvija.gov.lv/Services/45686 , kurā apvienoti vairāki VSAA e-pakalpojumi, t.sk. arī vecuma pensijas kalkulators.
Vai tev ir kāds jautājums par pensijām, algām, nodokļiem? Vai vēlies pastāstīt par nejēdzību likumos, savu pieredzi? Raksti man uz [email protected].