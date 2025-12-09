VIDEO. Šādi skati liek sastingt! Liepājas pašvaldības policija aptur bīstamu dzērājšoferi, bet sabiedrība ir neapmierināta ar viņu rīcību 0
Liepājas pašvaldības policija (LPP) publicējusi sociālajos tīklos video ar prātam neaptveramu kravas automašīnas šofera rīcību uz A9 autoceļa Tukuma novadā.
Kā “Facebook” vēsta LPP, 4. decembrī LPP darbinieki devās uz Rīgu, lai policijas automašīnām veiktu ātruma kontroles mērierīču verifikāciju, taču atpakaļceļā uz Liepāju, amatpersonas konstatēja transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā.
“Liepājas pašvaldības policija Tukuma novadā, uz A9 autoceļa, ievēroja kādu smagās kravas transportlīdzeklis, kas tika vadīts nepārliecinoši – transportlīdzekļa piekabei bija izteikta sanese uz labo un kreiso pusi, kas radīja aizdomas par transportlīdzekļa vadītāja iespējamu atrašanos alkohola reibumā.
Par aizdomām tika informēta Valsts policija, kas lūdzu Liepājs pašvaldības policiju sekot smagajam transportlīdzeklim.
Smagā transportlīdzekļa vadītājs apstājās starppilsētu autobusa pieturvietā Anneniekos, kur pašvaldības policisti arī devās uzrunāt personu un noskaidrot iemeslus šādam braukšanas veidam. Atverot smagā transportlīdzekļa durvis, bija skaidrs, ka persona atrodas manāmā alkohola reibumā.
Pašvaldības policijas darbinieki ierobežoja jebkādas iespēja personai turpināt vadīt transportlīdzekli, kā arī notikuma vietā sagaidīja Valsts policija.”
Kā liecina komentāri sociālajos tīklos, sabiedrība ir nepatīkami pārsteigta, ka pašvaldības policijas darbinieki ļāvuši dzērājšoferim tik ilgi būs kustībā, apdraudot citus.
“Vai es sapratu pareizi, visu šo laiku policijas patruļa sēdēja astē un gaidīja kad “šoferis” pats apstāsies? Vai prātà neienāca, ka jebkurà brīdī viņš braucot vafelē var noslūpēt, piemēram, skolēnu autobusu,” rakstīja kāds iedzīvotājs.
“Kaut ko tādu novērot un palikt neitrāliem, jo nedrīkst, neesam savā teritorijā????? Tad nav brīnums, kā notiek tik daudz traģisku avāriju, jo kāds to visu novēro, bet nevar iejaukties, nav tiesību!!!!!!! Absurds!!!!!! Un ja šie sekotāji- novērotāji pieņemtu tādu varbūtību, ka pretīmbraucošie apdraudētie varētu būt viņu ģimenes locekļi, tad arī viņi tik vienaldzīgi vērotu šo filmu,” skarbāk izteicās vēl kāds cits iedzīvotājs.
Arī sociālo mediju platformā “X”” lasāms viedoklis par policijas darbinieku rīcību.
Liepājas pašvaldības policija ievietojuši video kur nofilmēts braucam piedzēries smaga auto šoferis. Godīgi sakot esmu autā. Nez cik garš kopumā ir izgreiztais video? Vai viņi gaidīja kad pretī brauks skolēnu autobuss? Neticami. Kautkads pisecs pic.twitter.com/D5zFoUdsC1
