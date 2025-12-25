FOTO: Valsts policija
FOTO: Valsts policija
Valsts policija

Aizvadītā brīvdiena likumsargiem likusi iespringt: zagļi, avārijas un iereibuši vadītāji pārbaudījuši policijas modrību 0

LETA
11:31, 25. decembris 2025
Ziņas Krimināls

Trešdien Latvijā apzagti divi mājokļi, aģentūru LETA informēja Valsts policijā. Saskaņā ar likumsargu statistiku viena zādzība no mājokļa pastrādāta Rīgas reģionā, bet viena – Latgalē. Tāpat policija aizvadītajā diennaktī pieņēmusi četrus lēmumus par nošķiršanu – trīs Rīgas reģionā un vienu Vidzemē.

RAKSTA REDAKTORS
“Cik ilgi šo tolerēsim Vecrīgā?” Rīdzinieci sadusmo uz ielām tirgoto preču sortiments
Kokteilis
“Katrs drosmīgs lēmums nesīs rezultātus.” Astroloģe nosauc divas zodiaka zīmes, kurām tuvojas liela veiksme
“Amerikāņi tiktu iznīcināti trīs sekundēs.” Ukrainas komandieris atklāti par ASV plāniem, drošības garantijām un Krievijas patiesajiem mērķiem
Lasīt citas ziņas

Kopumā valstī reģistrēti 75 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas trīs personas. Aptuveni puse – 35 – no visām avārijām notikusi Rīgā un apkārtnē, 15 negadījumi reģistrēti Zemgalē, 13 Latgalē. Kurzemē un Vidzemē policijai ziņots par sešiem negadījumiem.

Divās avārijās Rīgas reģionā cietuši divi cilvēki, bet negadījumā Latgalē traumas guvis velosipēdists.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ziemassvētku karstvīns – salds un aromātisks, bet cik bīstams?
Absurds! Tiešām soda par tukšiem konteineriem? Soctīklos uzvirmo dusmas uz atkritumu apsaimniekotājiem
Gadu mijā gaidāms sals un sniegs: ciklons atnesīs ziemīgu laiku

Ceļu satiksmes jomā aizvadītajā diennaktī pieņemts 451 administratīvo pārkāpumu lēmums, tajā skaitā 186 par ātruma pārsniegšanu. Tostarp 67 šādi braucēji apturēti Vidzemē, 35 Latgalē, bet 33 – Zemgalē. Kurzemē fiksēti 26 ātruma pārkāpēji, bet Rīgas reģionā – 25.

Trešdien, pirmajā svētku brīvdienā, Latvijā aizturēti desmit stipri iereibuši transportlīdzekļu vadītāji, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā kopumā sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi un desmit kriminālprocesi.

No sešiem autovadītājiem, pret kuriem sākts kriminālproces, transportlīdzeklis tiks konfiscēts, bet četros gadījumos paredzēts piedzīt tā vērtību.

Atgādinām, ka 2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.

Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes.

Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Deputāta dēlam par bijušās draudzenes nolaupīšanu un vairākkārtēju izvarošanu piespriež cietumsodu; klajā nāk šausminošas detaļas
Krimināls
Brandavs atzinies kukuļa apsolīšanā Ušakovam; apsūdzības ir arī citos kriminālprocesos
Alpe atkal iekūlies ķezā: par mēģinājumu izmānīt iespaidīgu kukuli tiesa viņu apcietina
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.