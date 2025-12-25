Aizvadītā brīvdiena likumsargiem likusi iespringt: zagļi, avārijas un iereibuši vadītāji pārbaudījuši policijas modrību 0
Trešdien Latvijā apzagti divi mājokļi, aģentūru LETA informēja Valsts policijā. Saskaņā ar likumsargu statistiku viena zādzība no mājokļa pastrādāta Rīgas reģionā, bet viena – Latgalē. Tāpat policija aizvadītajā diennaktī pieņēmusi četrus lēmumus par nošķiršanu – trīs Rīgas reģionā un vienu Vidzemē.
Kopumā valstī reģistrēti 75 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas trīs personas. Aptuveni puse – 35 – no visām avārijām notikusi Rīgā un apkārtnē, 15 negadījumi reģistrēti Zemgalē, 13 Latgalē. Kurzemē un Vidzemē policijai ziņots par sešiem negadījumiem.
Divās avārijās Rīgas reģionā cietuši divi cilvēki, bet negadījumā Latgalē traumas guvis velosipēdists.
Ceļu satiksmes jomā aizvadītajā diennaktī pieņemts 451 administratīvo pārkāpumu lēmums, tajā skaitā 186 par ātruma pārsniegšanu. Tostarp 67 šādi braucēji apturēti Vidzemē, 35 Latgalē, bet 33 – Zemgalē. Kurzemē fiksēti 26 ātruma pārkāpēji, bet Rīgas reģionā – 25.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā kopumā sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi un desmit kriminālprocesi.
No sešiem autovadītājiem, pret kuriem sākts kriminālproces, transportlīdzeklis tiks konfiscēts, bet četros gadījumos paredzēts piedzīt tā vērtību.
Atgādinām, ka 2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.
Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes.
Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.