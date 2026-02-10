“Beatas Jonītes māte varētu sniegt visizsmeļošāko informāciju Epstīna lietā!” Gints Bude nāk klajā ar sensacionāliem apgalvojumiem 0
Modes dizaineris Gints Bude intervijā “NRA.lv sarunas” atklāti runāja par Latvijā strādājošo modeļu aģentūru saistību ar Džefrija Epstīna lietu. Intervijas laikā viņš uzsvēra, ka policijai būtu jārunā ar Viktoriju Jonieni – centra “Marta” vadītājas Beatas Jonītes māti.
Dizaineris Gints Bude, aicinot cietušās sievietes vērsties pēc palīdzības, izteica brīdinājumu par interešu konfliktu.
Intervijā viņš pauda: “Šeit ir interešu konflikts, jo sieviešu centru “Marta” šobrīd vada zīmola “NOLO” dizaineres meita, Viktorijas Jonienes meita. Un Viktorija Joniene varētu Valsts policijai sniegt visizsmeļošāko informāciju par “Natali”, “Dendy”, “Vakatio” un “Tubi” modelēm. Jo viņa ļoti daudz – tajā skaitā nepilngadīgas meitenes – izmantoja savās modes skatēs. Viņa ir bijusi ciešā draudzībā ar Epšteina failu modeļu aģentūru vadītājiem.”
Kā zināms, Viktorijas Jonienes meita Beata Jonīte – sieviešu tiesību aizstāve – bija viena no redzamākajām aktīvistēm, kas centās apturēt parlamenta vairākuma atbalstīto Stambulas konvencijas denonsēšanu.
Joniene atrodas interešu konfliktā, jo meita BEATA JONITE vada centru no vardarbības cietušām sievietēm Marta.
Kur cietušās modeles var iet meklēt palīdzību?
