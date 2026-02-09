Foto: REUTERS/Scanpix/LETA

Krievija atradusi jaunu sabiedroto: jau parakstīts nolīgums par militāro sadarbību 0

LA.LV
10:14, 9. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievija meklē jaunus politiskos un militāros sabiedrotos Āzijas reģionā, kur atrodas arvien jauni Maskavai labvēlīgi režīmi. Pašlaik tā pastiprina sadarbību ar Mjanmu, tādējādi nostiprinot savu ietekmi Āzijā, vēsta Bloomberg.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes tuvākajās dienās dabūs rūgti raudāt
TV24
Igauņi atzinuši, ka tā ir stulbākā ideja, ko viņi jebkad ir realizējuši – vai Latvija tiešām nemācīsies no citu kļūdām? 11
Karš maina visu un visus. Ukrainā notikusi paātrināta suņu “atpakaļejošā evolūcija”
Lasīt citas ziņas

Šonedēļ valsti apmeklēja Krievijas Drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu – pirmā augsta ranga ārvalstu amatpersona, kas Mjanmu apmeklējusi kopš vēlēšanām, kuras ANO un Rietumvalstis uzskata par viltotām.

Galvaspilsētā Nepjido viņš tikās ar militārās huntas līderi Minu Aunu Hlainu un paziņoja, ka Mjanma var “pilnībā paļauties uz Maskavas atbalstu, tostarp starptautiskajā arēnā”.

CITI ŠOBRĪD LASA
Turēsim īkšķus! Olimpisko spēļu sacensībās šodien sāks kamaniņu sportistes Bota un Aparjode
“Notiek tikai taustīšanās riņķī apkārt,” Epstīna lietā Latvijas policija gatavo pieprasījumus ASV tiesībsargājošajām iestādēm
“Kad tika ieslēgta gaisma, es nobijos,” olimpisko spēļu atklāšanas brīdī skatītājus priecēja arī modele no Latvijas

Tika parakstīts četru gadu līgums par militāro sadarbību starp abu valstu aizsardzības ministrijām. Pēc Mjanmas amatpersonu sniegtās informācijas, puses vienojās par armiju sadarbības paplašināšanu, kopīgu mācību rīkošanu un pieredzes apmaiņu militārās taktikas jomā.

Īpaša uzmanība tika pievērsta drošības jautājumiem – kiberapdraudējumiem, cīņai ar kibernoziedzību un sadarbībai starp specdienestiem.

Šoigu arī pateicās Mjanmas vadībai par izpratni Krievijas karā pret Ukrainu. Atšķirībā no Rietumvalstīm Maskava un Pekina atzina nesenās vēlēšanas Mjanmā un pauda atbalstu huntas režīmam.

Eksperti norāda, ka Mjanmas režīms cenšas iegūt starptautisku leģitimitāti pilsoņu kara un izolācijas apstākļos, kamēr Krievija meklē sabiedrotos Āzijā, lai mazinātu Rietumu spiedienu un paplašinātu savu ietekmi reģionā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Krievija atrodas krustcelēs: Slaidiņš par interesantu informāciju, ko vēsta paši krievi
TV24
Putins vairs nav apturams – Latvijas vēstnieks izsaka drūmu prognozi
Viņš to nekad neatzīs: žurnālists nācis uz pēdām Putina mazajam noslēpumam, kas daudz ko izskaidro
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.