Krievija atradusi jaunu sabiedroto: jau parakstīts nolīgums par militāro sadarbību 0
Krievija meklē jaunus politiskos un militāros sabiedrotos Āzijas reģionā, kur atrodas arvien jauni Maskavai labvēlīgi režīmi. Pašlaik tā pastiprina sadarbību ar Mjanmu, tādējādi nostiprinot savu ietekmi Āzijā, vēsta Bloomberg.
Šonedēļ valsti apmeklēja Krievijas Drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu – pirmā augsta ranga ārvalstu amatpersona, kas Mjanmu apmeklējusi kopš vēlēšanām, kuras ANO un Rietumvalstis uzskata par viltotām.
Galvaspilsētā Nepjido viņš tikās ar militārās huntas līderi Minu Aunu Hlainu un paziņoja, ka Mjanma var “pilnībā paļauties uz Maskavas atbalstu, tostarp starptautiskajā arēnā”.
Tika parakstīts četru gadu līgums par militāro sadarbību starp abu valstu aizsardzības ministrijām. Pēc Mjanmas amatpersonu sniegtās informācijas, puses vienojās par armiju sadarbības paplašināšanu, kopīgu mācību rīkošanu un pieredzes apmaiņu militārās taktikas jomā.
Īpaša uzmanība tika pievērsta drošības jautājumiem – kiberapdraudējumiem, cīņai ar kibernoziedzību un sadarbībai starp specdienestiem.
Šoigu arī pateicās Mjanmas vadībai par izpratni Krievijas karā pret Ukrainu. Atšķirībā no Rietumvalstīm Maskava un Pekina atzina nesenās vēlēšanas Mjanmā un pauda atbalstu huntas režīmam.
Eksperti norāda, ka Mjanmas režīms cenšas iegūt starptautisku leģitimitāti pilsoņu kara un izolācijas apstākļos, kamēr Krievija meklē sabiedrotos Āzijā, lai mazinātu Rietumu spiedienu un paplašinātu savu ietekmi reģionā.