Šī ir visnogurdinošākā mūža desmitgade – tā izsūks visus dzīvības spēkus 0
No aptuveni 35–40 gadu vecuma muskuļu masa cilvēkiem sāk dabiski samazināties, ja to neuztur ar regulāriem spēka treniņiem. Kad muskuļu ir mazāk, pat mazas ikdienas kustības prasa vairāk enerģijas nekā 20 gados. Mitohondrijas joprojām ražo enerģiju, bet dara to mazāk efektīvi – paliek mazāk spēka.
Tas padara atjaunošanos bioloģiski dārgāku: vēla gulētiešana vai stress, kas 20 gados nebija problēma, tagad sit pa veselību daudz stiprāk. Vienlaikus viena no lielākajām pārmaiņām ap 40 gadu vecumu – miegs pasliktinās, rakstīts vietnē DailyMail.
20 gados miegs ir dziļš un efektīvs, pat īsāks atpūtas laiks dod labu fizisko un mentālo atjaunošanos. Kad kļūstam vecāki, sistēmas, kas rada un sargā dziļo miegu, kļūst nestabilākas.
Hormonālās izmaiņas, īpaši sievietēm perimenopauzē – svārstīgais estrogēns un progesterons, tieši ietekmē smadzeņu zonas, kas regulē miega dziļumu un ķermeņa temperatūru. Tas apgrūtina palikšanu restoratīvajā jeb dziļajā miegā.
Vienlaikus ķermeņa reakcija uz stresu ar vecumu kļūst aktīvāka – kortizols naktīs drīzāk ceļas, nevis krītas. Rezultātā miegs kļūst caurāks, un mēs jūtamies mazāk atpūtušies, pat ja gulam tikpat daudz stundu kā agrāk.
Vissvarīgākais – šīs mazās izmaiņas notiek tieši tad, kad smadzenes piedzīvo vislielāko slodzi. Pētījumi rāda, ka mūža vidus vecums ir maksimālās kognitīvās un emocionālās slodzes periods: cilvēki ieņem līderu lomas, rūpējas par citiem. Mentālā uzdevumu veikšana enerģiju patērē tikpat daudz kā fizisks darbs, tāpēc cilvēki jūtas pilnīgi izsīkuši, pat ja fiziski neko smagu nedara.
Tomēr zinātnieki atzīst, ka novecošanos cilvēki neizjūt vienādi. Diviem cilvēkiem vienā vecumā var būt pavisam atšķirīgs enerģijas līmenis atkarībā no tā, cik izturīgs ir viņu ķermenis.
Laba ziņa savukārt ir tā,ka enerģija pēc tam atgriežas un kļūst stabilāka 60 gados, pat ja fiziskās spējas mazliet krītas. Stresa ir mazāk, darbs bieži mazāk prasīgs, miega ritms regulārāks.
Mitohondrijas šūnās pārsteidzoši labi pielāgojas vecumam un uzlabojas ar regulāriem spēka treniņiem. Pētījumi rāda – cilvēki 60–70 gados ar spēka vingrinājumiem var atjaunot spēkus, uzlabot metabolismu un enerģijas līmeni dažu mēnešu laikā.