"Izskatās kā ar asinīm rakstīts!" Sieviete uz 50 eiro banknotes atrod interesantu vēstījumu

10. februāris 2026
Nauda ir mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa, bet vai tavās rokās kādreiz ir nonākusi banknote, uz kuras kāds cits atstājis īpašu vēstījumu?

Krievija atradusi jaunu sabiedroto: jau parakstīts nolīgums par militāro sadarbību
Katras zodiaka zīmes Ahilleja papēdis: šīs vājības neļauj jums būt patiesi laimīgiem
“Jārīkojas nekavējoties!” Eiropieši steidzami meklē alternatīvu amerikāņu “milžiem” – “Visa” un “Mastercard”
Kāda sociālā tīkla “Threads” lietotāja publiski padalījusies savā atklājumā. Viņa uz naudas banknotēm meklē savu dzimšanas gadu. Lai arī pagaidām meklējumi nav vainagojušies ar panākumiem, uz kādas 50 eiro banknotes, kas nonāca viņas rokās, bija lasāms vēstījums.

Spriežot pēc komentāriem, cilvēki mēdz rakstīt uz banknotēm, ticot, ka konkrētā banknote reiz atgriezīsies pie viņiem atpakaļ. Bet rodas pamatos jautājums – vai tā neskaitās tīši bojāta banknote?

Sieviete vārdā Iveta publicējusi fotogrāfiju ar 50 eiro, uz kuriem ar sarkanas krāsu pildspalvu kāds atstājis savu ziņu. Kamēr daži “Threads” lietotāji mēģināja saprast, kas tad tur īsti ir rakstīts, kāda sieviete atklāja, ka reiz arī aprakstījusi banknoti, kas vēlāk – par lielu pārsteigumu – atgriezusies viņas rokās.

Lai arī nav skaidri salasāms rokraksts, uz konkrētās banknotes varētu būt rakstīts: “Atgriežoties pie manis, pārsteigums būs!”

Tīši bojātas banknotes

Latvijas Banka izņem no apgrozības bojātas eiro banknotes, neatdodot tās iesniedzējam, un neatlīdzina to nominālvērtību, ja banknotes ir tīši bojātas (piemēram, apzināti atsevišķu elementu un fragmentu izgriezumi, drošības elementu bojājumi, uzkrītoši uzraksti un reklāmas un tml.).

Eiro banknotes, kas ir bojātas nelielā mērā, piemēram, uz tām ir piezīmes, skaitļi vai īsi teikumi, netiek uzskatītas par tīši bojātām eiro banknotēm, un to nominālvērtība tiek atlīdzināta.

Latvijas Banka nemaina un neatgriež ar drošības tinti iekrāsotas banknotes, jo tās varētu būt iegūtas noziedzīgā ceļā. Izņēmums ir gadījumi, kad naudas zīmes iesniedz īpašnieks vai tā pilnvarotā persona, kurš ir cietusī persona saistībā ar noziedzīgu darbību vai tās mēģinājumu, kas izraisījusi banknošu bojājumus.

Naudas zīmju iesniegšanas, pieņemšanas, identificēšanas un aizstāšanas Latvijas Bankā noteikumu 35. pantā norādītas pazīmes, kad varētu tikt uzskatīts, ka eiro banknote ir tīši bojāta.

Šādas pazīmes ir:

  • eiro banknote ir ar spilgtiem, uzkrītošiem uzrakstiem, reklāmām, zīmējumiem vai apjomīgiem krāsojumiem;
  • eiro banknote iekrāsota ar tinti, notraipīta vai piesūcināta ar kādu ķīmisku vielu;
  • eiro banknotei veikti atsevišķu elementu un fragmentu izgriezumi vai apzināti pretviltošanas elementu bojājumi;
  • uz eiro banknotes ir izdarīti necenzēti, politiski motivēti, pretvalstiski, radikāli vai personas godu un cieņu aizskaroši uzraksti.

Ja uz banknotes ir neliels uzraksts, piezīme, daži cipari, tas netiek uzskatīts par apzinātu bojājumu, un naudaszīmi ir iespējams samainīt. Automātiskās šķirošanas iekārtas šādas naudaszīmes nosūta pie nolietotām naudas zīmēm, un tās tiek iznīcinātas un aizvietotas ar jaunām.

Apķēpātas naudaszīmes var atteikties pieņemt arī tirdzniecības un pakalpojumu iestādes.

Tirgotājs, zinot par apzināti bojātas naudas riskiem un ņemot vērā, ka inkasācijas uzņēmumi var piemērot papildu maksu par bojātas naudas pieņemšanu, var atteikties šādu banknoti pieņemt un nosūtīt pircēju uz LB bojāto naudu apmainīt.

Vai tev kādreiz ir gadījies turēt rokās banknoti, uz kuras kāds cits ir atstājis vēstījumu vai zīmējumu?

  • Pats/i esmu rakstījis/usi

