Helēna Zengele neērtā bērna lomā filmā "Sistēmas grāvēja".

Zane Dzene, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

“Ar mīlestību un niknumu” (“Avec amour et acharnement”, Francija, 2022. Režisore Klēra Denī) – kinoteātros.

Filma no šā gada Kannu kinofestivāla programmas. Klēras Denī drāma “Ar mīlestību un niknumu” veidota pēc Kristīnes Ango romāna motīviem, viņa ir arī scenārija autore, uz lielā ekrāna pārnesot no sievietes skatpunkta tvertu attiecību stāstu, kurā ar diviem partneriem izrādās par maz. 10 gadus izpalikuši viens otra dzīvē, Sāra un Fransuā nejauši saskrienas, un tobrīd neviens no abiem pat nenojauš, kādā virpuļviesulī gadiem pieklusinātās, pat slēptās kaislīgās jūtas izvirdīs, nopostot to, kas tāpat gadiem ilgi rūpīgi un ar mīlestību veidots.

Galveno lomu atveido Žiljeta Binoša, viņas varones vīriešus spēlē Vensāns Lindons un Greguārs Kolins. Par darbu franču kinoklasiķe Klēra Denī saņēma Berlīnes “Sudraba lāci” kā labākā režisore.

“Sistēmas grāvēja” (“Systemsprenger”, Vācija, 2019. Režisore Nora Fingšeite) – LTV1 4. decembrī plkst. 22.35.

Noras Fingšeites debijas filma “Sistēmas grāvēja” pirmizrādi svinēja Berlīnes Starptautiskajā kinofestivālā, kur tā ieguva “Sudraba lāci” – Alfrēda Bauera balvu spēlfilmai, un šie lauri nav nejauši, tāpat kā tas, ka filma bija viens no Vācijas pieteikumiem “Oskaram” kategorijā “Labākā ārzemju filma”. Deviņgadīgā Benija sēj bailes teju ikvienā – gan mātē un mazajā māsiņā, gan skolasbiedros un skolotājos, un no viņas baidās arī sociālā dienesta darbinieki un mediķi.

Taču vienīgais, ko meitene vēlas, ir mātes mīlestība un apkārtējo uzmanība, un, kļuvusi par sistēmas ķīlnieci, viņa visiem spēkiem turas pretī domai, ka tiks ievietota kādā sabiedrībai ērtā iestādē, Benija turpina terorizēt apkārtējos tā, kā iemācījusies.

Līdz brīdim, kad viņas dzīvē parādās vārga cerība, ka varētu būt citādi. N. Fingšeites šokējošā drāma apgāž katrā dzimšanas dienā skandēto “cik ļoti priecājamies mēs par to, ka esi piedzimusi” un uzdod jautājumus par neērtajiem bērniem/pieaugušajiem, kuru uzvedības modelis nesakrīt ar to, ko pieņemts apzīmēt kā normālu. Titullomu nospēlēja Helēna Zengele, kuras sniegumu novērtēja Toms Henks un piedāvāja lomu aktiera pirmajā – un pagaidām vienīgajā – vesternā “Ziņas no visas pasaules” (2020).

“Lācēna Padingtona piedzīvojumi” (“Paddington”, 2014, Lielbritānija) – “Tet TV+” skatāma 1. un 2. daļa, “LMT” Viedtelevīzijā – 2. daļa.

Lācītis Padingtons “piedzima” 1958. gadā un kopš tā laika bijis varonis vairāk nekā 20 Maikla Bonda grāmatās, ar kurām uzaugusi ne viena vien paaudze angliski runājošu bērnu. Taisnības labad jāmin, ka, pateicoties vērienīgajai ekranizācijai, par apelsīnu marmelādes mīļotāju uzzināja arī latviski lasošie. “Lācēna Padingtona piedzīvojumi” ir filma, kurā aktieri spēlē kopā ar animētiem varoņiem, un titulvaronis runā Bena Višova balsī.

Pola Kinga komandā sanākuši Hjū Bonevils, Sallija Hokinsa, Džūlija Votersa, Džims Brodbents un arī Nikola Kidmena, iedzīvinot lācēna ienākšanu Braunu ģimenē un tālu no Peru džungļiem uzsākot dzīvi īstenā angļu garā. Kā bija gaidāms, filma kļuva par skatītāju mīlētu kinodarbu, un divās kategorijās – kā labākā britu filma un par adaptēto scenāriju – bija nominēta Britu Kinoakadēmijas balvai. Lācīša statusu novērtēja arī karaliene Elizabete II, arī tūkstošiem plīša Padingtonu simbolizēja tautas sēras pēc valdnieces nāves.