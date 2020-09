Publicitātes foto

Zane Dzene, “Nedēļa Kabatā”, AS “Latvijas Mediji”,

Godalgotā romāna “Kalpones” godalgotās ekranizācijas režisors Teits Teilors meties trillera lauciņā un, galveno lomu uzticēdams Džesikai Česteinai, uzņēmis filmu “Aģente Eva”.

Pirms astoņiem gadiem Eva pameta savu ģimeni – mīļoto vīrieti, māsu un māti – un devās prom, ne vārda nepasacījusi. Nu viņa ir atgriezusies dzimtajā Bostonā, taču ir skaidrs, ka ne uz ilgu, jo, pieļāvusi liktenīgu kļūdu, pildot kārtējo pasūtījumu, viņa kļuvusi par mērķi organizācijai, kuras uzdevumus viņa pati pildījusi. Taču algotā slepkava Eva nav ar mieru tik vienkārši atteikties no dzīves, kaut arī viņas problēmu kaudze ir milzīga, un bērnības traumas, alkoholisms un pieredze, atņemot citiem dzīvību, ir tikai daļa no milzīgā vezuma, ko sieviete katru dienu velk, tik bieži slēpjoties aiz žilbinoša smaida un glamūra ietērpa. Un tas viss skatītāja acu priekšā paslīd jau pirmajās minūtēs, dinamiskā montāžā izklāstot visu Evas iepriekšējo dzīvi.

“Aģente Eva” nav kinoprojekts, ko pavada liela veiksme. Filmas scenārija autors austrālietis Metjū Ņūtons sākotnēji tika apspriests arī režisora amatā, bet tad viņu apsūdzēja vardarbībā, un viņš atteicās no šādas iespējas. Galvenās lomas atveidotāja Džesika Česteina, kurai ir viena no skaļākajām balsīm “#MeToo” kustībā, saņēma pārmetumus par divkosību, jo viņa turpināja darbu “Evā”, bet tad režisora uzdevumus uzticēja Teitam Teiloram. Jau iepriekš sastrādājies ar Dž. Česteinu – viņa “Kalponē” atveido Sīliju –, T. Teilors paša radīto 50. gadu netipisku mājsaimnieci pārvērtis par aukstasinīgu slepkavu, taču nav pratis izvairīties no klišejām, kas šai filmai noņem gan skatītājus, gan, protams, ienākumus.

Dž. Česteina, tāpat kā viņas ekrāna partneri Džons Malkovičs un Kolins Farels, šķiet, izbauda iespēju iejusties algotu slepkavu pasaulē, taču viņu talanti stāv pāri visnotaļ viduvējam scenārijam, lai tiktu tik vienkārši izšķiesti. Atbilstoši žanra nosacījumiem bagātīgi līst asinis un varoņu sejas un ķermeņi pārklājas brūcēm, kas radušās pēc nežēlīgiem cīniņiem. Otrā plānā arī redzami aktieri, kuru vārdi komentārus neprasa: Džīna Deivisa atveido Evas māti, Džoana Čena iejutusies lokālas mafijas nežēlīgās vadītājas tēlā, un vēl vienu lāga tēlu savu varoņu galerijā pievienojis amerikāņu reperis Common.

“Aģente Eva”/”Ava”

ASV, 2020

Režisors: Teits Teilors

Lomās: Džesika Česteina, Džons Malkovičs, Kolins Farels, Džīna Deivisa, Common, Džoana Čena

No 25. septembra kinoteātros

Filmas treileris: