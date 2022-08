Edgars Mitčels Foto: REUTERS/SCANPIX

Amerikāņu astronauts Edgars Mitčels nosūtītā vēstulē Obamam atklājis, ka citplanētieši nepieļaus kodolkarus uz Zemes







Dace Bumbiere, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Saistībā ar mūspusē tik ļoti negribīgi pieminētajiem skandalozajiem tīmekļa vietnes “WikiLeaks” materiāliem kā savdabīgu un ļoti intriģējošu var minēt atklātībā nākušo savulaik uz Mēness pabijušā amerikāņu astronauta Edgara Mitčela vēstuli, kuru viņš rakstījis prezidenta Baraka Obamas padomniekam Džonam Podestam un kurā vēstītais saistīts ar ārpuszemes saprātu un iespējamo kosmisko karu. Šī vēstule nosūtīta 2015. gada 18. augustā.

Laikam jau jānovērtē atbilstoši tāda situācija, kad pietiekami autoritatīvs astronauts un prezidenta padomnieks skaipā un elektroniskajā sarakstē aktīvi apspriež jautājumus par ārpuszemes civilizācijām, vai ne?

Apskatnieki pauduši, ka vēstulē Mitčels raksta: “Ielāgojiet, ka mūsu nevardarbīgie ETI (ārpuszemes civilizācija. – red.) no blakus visuma mums palīdzēja uz Zemi nogādāt nulles punkta enerģiju,” proti, tas it kā nozīmē, ka pastāv kaut kādas īpašas zināšanas, par kurām nekas nav zināms pārējai pasaules sabiedrībai.

Un abas šīs personas, visdrīzāk, labi zina, par ko runā, un turklāt par to runā visnotaļ sadzīviskā toņkārtā. Proti, par to, ka jau ir nodibināts kontakts ar ārpuszemes civilizāciju un ar to noslēgts kāds līgums, kas sevī iekļauj normu nogādāt uz Zemi “nulles punkta enerģijas tehnoloģiju”!

Un kādā citā Podestam adresētā elektroniskajā vēstulē Mitčels piebilst: “Viņi necietīs nekādas militārās vardarbības formas uz Zemes vai kosmosā…

Es satikos ar prezidenta Obamas bērnības draudzeni no Honolulu, ASV vēstnieci Pamelu Hamamoto ASV pārstāvniecībā Ženēvā 4. jūlijā, kad man izdevās īsumā izstāstīt viņai par nulles punkta enerģiju.”

Turpat Mitčels atklājis, ka viņam šo informāciju vispār sarūpējusi kolēģe Kerola Rozina, kura savulaik ilgus gadus cieši sadarbojusies ar leģendāro raķešbūves zinātnieku Verneru fon Braunu. Tāpat viņš teicis, ka cits viņa kolēģis Terijs Mensfīlds savukārt gatavojies sarūpēt Podestam informāciju, kādi citplanētieši esot Vatikāna rīcībā.

Podesta savukārt paudis, ka esot laiks veikt patiešām ļoti nopietnu izmeklēšanu, un viņš vēloties, lai beidzot būtu publicēti pilnībā visi ar amerikāņu NLO pētījumiem saistītie materiāli.

Vēl viņš it kā esot piebildis: “Mums tas jāizdara tāpēc, ka amerikāņu tauta ir spējīga tikt galā ar patiesību.”

Var piebilst, ka Mitčels, kurš bija “Apollo 14” apkalpē un kļuva par sesto uz Mēness izkāpušo cilvēku (1971. g.), kā arī bija medicīnas zinātņu doktors un nulles punkta enerģijas konsultants, jau agrāk bija publiski izteicies, ka miermīlīgā ārpuszemes civilizācija savulaik uz Zemes novērsusi kodolkaru, pamatā ar saviem NLO nobloķējot ASV bāzes un uz laiku izsitot no ierindas ar kodolgalviņām aprīkotās amerikāņu raķetes.

Tagad Mitčels jau devies viņsaulē. Tostarp mūsdienu neatkarīgie pētnieki novērtējuši, ka atklātā informācija, publicētie dokumenti un ļoti lielā interese par attiecīgo fenomenu nozīmējot to, ka tomēr pastāv kaut kas tāds, kas liek valdībām un zinātniekiem tērēt pietiekami daudz laika un līdzekļu dažādiem slepeniem pētījumiem, kā arī krietni nopūlēties, lai iespētu noslēpt no pasaules sabiedrības faktu par jau nodibināto kontaktu ar ārpuszemes civilizāciju un no tās saņemtajām zināšanām par tehnoloģiju, kas spēj atbrīvot cilvēci no nepieciešamības praktiski pakāpeniski nogalināt šo planētu, izmantojot absolūti nepilnvērtīgas enerģijas iegūšanas metodes.