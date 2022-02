Režisors Andrejs Ēķis dažādos laikos

Andrejs Ēķis: “Putins dzīvo savā stikla pilī un ir absolūti atrauts no savas tautas un realitātes.” Ieteikt







Producents un kino režisors Andrejs Ēķis sarunā ar portālu “la.lv”, komentējot šā brīža notikumus Ukrainā teic, ka sajūtas par to, kas notiek netālu no mums, ir biedējošas.

“Ukrainā esmu bijis ļoti daudz reižu. Tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, ir šaušalīgi,” – saka Ēķis.

Runājot par bruņoto Krievijas iebrukumu Ukrainā, režisors saka:

“Putins dzīvo savā stikla pilī un ir absolūti atrauts no savas tautas un realitātes.

Tik tālu prom no tautas un tā, kas notiek reālajā pasaulē, viņš vēl nekad nav bijis.

Krievijas prezidents ir taktiķis, bet ne plānotājs. Esmu dziļi pārliecināts, ka šobrīd viņš ir realizējis šo uzbrukumu Ukrainai, taču, ko ar to visu un īpaši – sekām, darīt tālāk, viņš nezina. To, ka ukraiņi pretosies, visticamāk, viņš arī nav apsvēris kā vienu no iespējamajiem iznākumiem.

Putins neapzinās, ka šobrīd viņam pretī ir nostājusies tauta, kas savu neatkarību apzinās ļoti labi.

Visticamāk, viņš savā pilī dzīvodams, bija iedomājies, ka ukraiņi priecīgi sagaidīs ienākam krievus, bet tā nenotika.

Krievijas lielākā problēma šobrīd ir tāda, ka krievu armija pilda pavēles – iznīcināt punktus, ieņemt kaut kādas teritorijas, bet šie cilvēki arī grib izdzīvot. Savukārt runājot par ukraiņiem, kuri grib nosargāt savu valsti, jāmin ir absolūti cita motivācija. Viņi tā dēļ ir gatavi arī mirt.

Un par to, ka ukraiņu šajā karā uzvarēs, man nav ne mazāko šaubu!

Vienīgais, no kā es baidos, ko varētu darīt Putins pēc tam, kad sapratīs, ka viņš ir zaudējis… Tas ir vienīgais, par ko man ir patiesas bailes….”.

Producents tāpat pauda pārdomas, ka šis iebrukums Ukrainā pārējām Eiropas lielvalstīm un politiķiem ir rūgta mācība, jo tikmēr, kamēr runā teorijas, viss izskatās citādi, nekā tad, kad tanki iebrauc neatkarīgā valstī.