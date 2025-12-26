Anglikāņu baznīca gada nogalē aicina uz koncertprogrammu “Čells un ērģeles sveču gaismā” 0
Gada izskaņā – 29.decembrī – Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīcā klausītāji aicināti uz īpašu, noskaņas un gaismas piepildītu koncertu “Čells un ērģeles sveču gaismā”, kurā piedalīsies čelliste Erna Daugaviete un ērģelniece Larisa Carjkova. Koncerta sākums – plkst.19.
Koncerta programmā izskanēs repertuārs no klasikas līdz Ziemassvētkiem ar melodiski skaņdarbiem čellam, ērģelēm, radot telpu pārdomām un mieram gada nogalē: Š. M. Vidora, H. Cimmera (Zimmer), John Williams, Vivaldi, Enya, Jazz Swing skaņdarbi, kā arī čellistes Ernas Daugavietes oriģinālkompozīcijas.
Šajā vakarā klausītājus ar soloprogrammu priecēs Erna Daugaviete – viena no izcilākajām Latvijas čellistēm, kura izceļas ar emocionāli dziļajām un tehniski precīzajām interpretācijām un komponiste, kurai piemīt īpaša spēja radīt vesela orķestra skanējumu. Erna spēlē bez notīm, aranžējot mūziku šeit un tagad. Izmantojot Looper ierīci, viņa ieraksta skaņas slāņus vienu virs otra, līdz mūzika iegūst bagātību un daudzbalsību, kas pārsteidz ar intensitāti un emocionālo klātbūtni. Šajā koncertā čells un balss saplūdīs vienotā un aizraujošā skanējumā, piepildot baznīcu ar siltumu un dzīvu mūziku.
Savukārt lieliskās ērģelnieces Larisas Carjkovas sniegums izceļas ar muzikālu izteiksmīgumu, smalku frāzējumu. Ērģelnieces repertuārs ir plašs; māksliniece aktīvi piedalās koncertu dzīvē Rīgas Domā un Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīcā.
“Šī programma apvieno divus majestātiskus instrumentus – čellu un ērģeles –, kuru satikšanās rada īpaši bagātīgu skanējumu. Sveču gaisma un Rīgas Anglikāņu baznīcas akustika piešķirs koncertam īpašu, klusinātu un svinīgu atmosfēru,” aicina koncerta rīkotāji.
Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.