Ukrainas karavīri pārtvēruši izmisušo krievu sarunas – frontē izcēlusies īsta panika 0
Pēc tam, kad Krievijai tika ierobežota piekļuve satelītu sistēmai “Starlink”, Ukrainas karavīri devās uzbrukumā un atguva aptuveni 200 kvadrātkilometru valsts dienvidaustrumos. Pārtvertās krievu armijas sarunas liecina par īstu paniku Krievijas karaspēka aprindās.
Kā ziņo “Politico”, atsaucoties uz Ukrainas izlūkdienestu pārtvertajām sarunām, nereģistrēto “Starlink” termināļu atslēgšana izraisījusi haosu Krievijas vienībās tieši frontes līnijā. Lai gan Krievijas ģenerālštābs Gerasimova vadībā apgalvoja, ka sakari necietīs, jo tie it kā balstoties uz Krievijas tehnoloģijām.
Saskaņā ar amerikāņu žurnālistu sniegto informāciju pirmos traucējumus Ukrainas radio pārtveršanas operatori fiksēja uzreiz pēc tam, kad “SpaceX” sāka pieprasīt obligātu ierīču verifikāciju. Nepārbaudītie termināļi, kurus aktīvi izmantoja Krievijas militārpersonas, tika deaktivizēti.
Krievijas karavīru panika
Pārtvertajās sarunās izskan zīmīgas frāzes: karavīri sūdzas par pilnīgu sakaru pazušanu un nespēju pārraidīt datus no bezpilota lidaparātiem. Spriežot pēc ierakstiem, frontē Krievijas spēkos izcēlusies īsta panika. Par vēl vienu nepatīkamu pārsteigumu kļuvusi arī “Telegram” bloķēšana.
Kāds Krievijas karavīrs pārtvertajā sarunā situāciju raksturojis pavisam atklāti: “Mums tagad palikušas tikai rācijas, kabeļi un baloži.”
Satelīta interneta zudums, kas faktiski bija kļuvis par pamatu dronu un artilērijas koordinācijai, būtiski iedragājis Putina karaspēka kaujas spējas.
Ukrainas militārpersonas apstiprina ietekmi arī praksē. Pēc viņu teiktā, uzreiz pēc atslēgšanas samazinājusies artilērijas un mīnmetēju uguns intensitāte, krities FPV dronu triecienu skaits, bet uzbrukumu koordinācija ievērojami pasliktinājusies. Tas pavēris iespējas Ukrainas Bruņoto spēku pretuzbrukumiem atsevišķos frontes sektoros.
Pārtvertajās sarunās Krievijas karavīri tieši atzina: “Interneta nav, viss ir atslēgts.”
Lai gan līdz februāra vidum apšaudes intensitāte daļēji atjaunojās, analītiķi norāda uz būtisku problēmu – triecieni pārsvarā tiek veikti pa iepriekš zināmiem mērķiem, kas liecina par Krievijas armijas operatīvās elastības samazināšanos. Mēģinājumi atgriezties pie aktīvākas radiosakaru izmantošanas savukārt palielina viņu ievainojamību.