“Es gribu zināt, kas pie velna notiek, viņš tur bija četras stundas!” Tramps par īpašu sapulci ar Putinu 0

LA.LV
18:46, 25. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Tramps paziņo, ka Krievijas “vissliktākais” karš tuvojas atrisinājumam, un viņa īpašo sūtni Vitkofu “visi mīl”, tāpēc, ka viņš bieži tiekas ar Putinu. Eiropa viņu mīl, Krievija viņu mīl, Ukraina viņu mīl – visi.

Veselam
Kā pazemināt asinsspiedienu: 6 jauni ieteikumi
Bites jūk prātā saules paneļu dēļ – 4 gadi līdz vispārējai ekokatastrofai? Zinātnieki ir bažās 68
Veselam
Saņemies un ēd! Šis ir viens no veselībai vērtīgākajiem subproduktiem
Lasīt citas ziņas

“Viņš nepazina Putinu, es noorganizēju viņiem tikšanos. Pirmajā tikšanās reizē viņi bija kopā trīs, četras stundas. Tas ir talants!” Tramps atcerējies pirmo Vitkofa un Putina tikšanos.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Nopludināti dokumenti par slepenu Krievijas un Irānas darījumu: detaļas var īpaši nepatikt Trampam
ASV Slepenā dienesta darbinieki Floridā nošauj bruņotu vīrieti – viņš ielauzās Trampa īpašumā
TV24
“Tur melns uz balta rakstīts tas, kas nekad iepriekš no Amerikas puses nav izskanējis,” Pabriks atklāj
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.