20. maijā notikušais gājiens “Par atbrīvošanos no padomju mantojuma”. Ilustratīvs foto. Foto: Paula Čurkste/LETA

Apcietina vīrieti, kurš piektdienas gājienā jaunietim uzbruka Ukrainas karoga dēļ







Tiesa svētdien pēc Valsts policijas ierosinājuma apcietinājusi vīrieti, kuru piektdien aizturēja aizdomās par miesas bojājumu nodarīšanu jaunietim ap pleciem aplikta Ukrainas karoga dēļ, aģentūru LETA informēja Valsts policija.

Apcietinājums viņam piemērots kā drošības līdzeklis. Šo lēmumu varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.

Jau ziņots, ka piektdienā, 20.maijā no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam Pārdaugavā notika gājiens “Par atbrīvošanos no padomju mantojuma”.

Pēc gājiena netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, kāds automašīnas “BMW” vadītājs izkāpa no sava transportlīdzekļa un nodarīja miesas bojājumus 2003.gadā dzimušam jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs. Pēc notikušā “BMW” vadītājs aizbrauca no notikuma vietas Bāriņu ielas virzienā.

Policijā tika sākts kriminālprocess un veiktas operatīvās un izmeklēšanas darbības, kuru laikā noskaidrots iespējamais vainīgais – 1984.gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš ir nonāci policijas redzeslokā.

Automašīnu “BMW” policija atrada kādas privātmājas pagalmā, turklāt tai bija nomainītas valsts reģistrācijas numurzīmes, lai vainīgais slēptu savu atrašanās vietu. Pats uzbrucējs bija paslēpies savā dzīves vietā bēniņos aiz skursteņa.

Vīrieti aizturēja Rīgas Zemgales iecirkņa likumsargi kopā ar Rīgas reģiona pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona darbiniekiem.

Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam. Par šādu likumpārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu, vai naudas sodu.

Izmeklēšanas procesā tiks vērtēti atbildību pastiprinošie apstākļi, tostarp tas, vai noziegums nav saistīts ar nacionālo, etnisko vai sociālo naidu.

Jau ziņots, ka gājienā “Par atbrīvošanos no padomju mantojuma” pēc Valsts policijas aplēsēm bija pulcējušies aptuveni 5000 cilvēku.

Aģentūras LETA vērojumi liecina, ka kopumā pasākums aizritēja mierīgā gaisotnē, lai arī atsevišķi konflikti bija. Kā informēja Valsts policija, nācies aizturēt astoņas personas, no kurām viena bija nogūlusies gājiena ceļā, lai to nepieļautu.

Vēl kāda persona aizturēta par sīko huligānismu, no sabiedriskā transporta gājiena dalībniekiem rādot nepiedienīgus žestus un izsaucot saukļus, savukārt vēl kāda – par to, ka no sabiedriskā transporta gājiena dalībniekiem telefonā rādīja Krievijas karogu.

Vēlāk viena persona aizturēta koncerta norises vietā, jo izkliedza necenzētus vārdus. Pret šo personu sākts administratīvais process par sīko huligānismu un nepakļaušanos policijas prasībām. Tāpat koncerta laikā aizturētas divas personas par atrašanos publiskā vietā alkohola reibumā.

Savukārt vēl divas personas pie administratīvās atbildības sauktas par dronu lidināšanu.

Gājienu “Par atbrīvošanos no padomju mantojuma” noorganizēja patriotiski noskaņoti Latvijas iedzīvotāji, pamatā lai paustu atbalstu padomju pieminekļa Pārdaugavā nojaukšanai.