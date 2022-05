Foto: LETA

Policija aizturējusi personu, kura centās bloķēt patriotu gājienu Rīgā Ieteikt







Valsts policija (VP) šovakar saistībā ar Rīgā notiekošo patriotu gājienu aizturējusi trīs personas, no kurām viena centās stāties gājienam ceļā, lai to nepieļautu.

Kā informē policija, aizturētā persona bija nogūlusies gājiena maršrutā uz ielas tuvāk Uzvaras parkam.

Otra persona aizturēta par sīko huligānismu, no sabiedriskā transporta gājiena dalībniekiem rādot nepiedienīgus žestus un izsaucot saukļus, savukārt trešā – par to, ka no sabiedriskā transporta gājiena dalībniekiem telefonā rādīja Krievijas karogu.

Kā novēroja aģentūra LETA, pēc gājiena nonākšanas Uzvaras parkā pasākums lielā mērā noritēja mierīgi un nekādi lieli ekscesi nebija vērojami.

Īsi pēc plkst.19 gājiens bija noslēdzies, pasākuma vadītāji teica uzrunas un ļaudis gaidīja koncerta sākumu. Cilvēki bija noskaņoti emocionāli un pasākumu vadītāju uzrunas pavadīja ar skaļiem aplausiem un saucieniem.

Piektdienas novakarē Rīgā “atbrīvošanās no padomju mantojuma” gājienā tika pulcējušies aptuveni 5000 cilvēku, liecina VP aplēses.

Kā novēroja aģentūra LETA, pasākums tika atklāts, nodziedot Latvijas himnu. Uz gājienu bija pulcējušies pārsvarā vidēja vecuma ļaudis, bija redzami arī jaunieši un bērni. Daudziem līdzi bija Latvijas karogi, pa retam kādam bija arī Ukrainas karogs.

Gājiens izstiepās vairāk nekā kilometra garumā – kad tā pirmās rindas jau tuvojās galamērķim, pēdējie dalībnieki vēl atradās netālu no Rīgas domes. Gājienu uzraudzīja vairāki simti policistu.

Gājienu “Par atbrīvošanos no padomju mantojuma” noorganizējuši patriotiski noskaņoti Latvijas iedzīvotāji, pamatā lai paustu atbalstu padomju pieminekļa Pārdaugavā nojaukšanai.