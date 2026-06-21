Foto: Magnific.com

“Apzinos, ka izsaukšu uz sevi negatīvu reakciju, bet…” Sievietei ir novērojums par dēlu mammu “dīvainībām” 0

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LA.LV
15:02, 21. jūnijs 2026
Viedokļi

Ģimenes attiecības un robežas starp tuvību un pārlieku pieķeršanos ir tēma, kas sabiedrībā regulāri izraisa atšķirīgus viedokļus. Vieniem šķiet pašsaprotami, ka bērni saviem vecākiem vienmēr paliek bērni neatkarīgi no vecuma, savukārt citi uzskata, ka pieaugot noteiktām uzvedības formām būtu jāmainās.

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Tieši šādu diskusiju sociālajā tīklā “Threads” aizsāka kāda lietotāja, kura dalījās ar saviem novērojumiem par mammu un pieaugušu dēlu attiecībām.

Viņa raksta: “Es apzinos ka izsaukšu uz sevi negatīvu reakciju, bet tas ir masveida ārprāts, agrāk nebiju to novērojusi. Gandrīz visi foto, kur ir pieaudzis dēls ar māti… māte ir vai nu ieķērusies elkonī, vai uzkārusies kaklā… vai pieglaudusies…

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Tak atlaižat tos dēlus, nu jau pieaugušos vīriešus… jums ir vīri, draugi… paziņas…

Nav bilžu, kur tēvi tā darītu ar meitām, jo tas tak uzreiz izskatītos pēc pedofilijas!!!”

Ieraksts izraisīja simtiem reakciju un plašu diskusiju, kurā cilvēki pauda savu viedokli par sievietes pausto.

Daļa komentētāju autora viedoklim nepiekrita un uzskatīja, ka problēma tiek mākslīgi radīta.

“Man mani lielie dēli joprojām ir mani bērni,” raksta kāda sieviete, pievienojot fotogrāfiju ar savu pieaugušo dēlu.

Savukārt kāds cits lietotājs komentē: “Kāpēc man liekas, ka problēmas posta autorei nevis dēlu mammām.”

Vairāki cilvēki uzsvēra, ka siltas attiecības starp vecākiem un bērniem nav jāuztver kā kaut kas nosodāms: “Neredzu problēmu, ja pieskaros savam bērnam.” Līdzīgu viedokli pauda arī cita sieviete: “Latviešu threadā bildes ir mīļas un naivas kā bērnu asariņas. Mammas apskauj savus bērnus (nevis vīriešus), tā parādot, ka priekš viņām tie ir mazi bērni vēl un 18 gados nekādi pieaugušie viņi arī nav.”

Lūk, ko par šo novērojumu domā citi:

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