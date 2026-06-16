“Īstena bomžu domāšana!” Autoskolas video par stāvvietu maksu izraisa pamatīgu sašutumu 0
Automašīnas novietošana Rīgas centrā autovadītājiem nereti sagādā galvassāpes – stāvvietas bieži ir aizņemtas, bet vietās, kur tās pieejamas, maksa var šķist nesamērīgi augsta. Tāpēc diskusijas sabiedrībā par stāvvietu maksu un pieejamību nav retums.
Taču šoreiz sociālajos medijos izplatījies kādas Latvijā zināmas autoskolas video, kurā redzams populāras autoskolas īpašnieks, kurš atklāti paziņo, ka izvēlas nemaksāt par autostāvvietu, jo iespējamais sods esot lētāks nekā pati stāvēšanas maksa. “Lūk – īstena BOMŽU DOMĀŠANA:
Autoskola. “Dārgs” BMW, aplīmēts ar reklāmām. Video čalis lepojas: maksāšu sodu, jo tas būs lētāk par parkingu. Tas ir autoskolā, kas māca citus braukt,” vietnē “Threads” par situāciju raksta Oskars.
Oskars ir veicis arī izmaksu aprēķinu: “Sods A zonā ~20€. Parkings uz pusi dienas ~24€.
4€ starpība. Bet aplīmēšanai gan nauda pietika. Tie paši puikas arī stāv 4h uz Straujupītes akcijām, lai ietaupītu 10€. Bomžu domāšana nav par to, cik tev ir. Tā ir par to, kā tu domā un attieksmi.”
Par šādu kontraversiālu lēmumu izvērtusies arī plašāka diskusija komentāru sadaļā.
Piemēram, vairāki komentētāji kritizēja arī pašas autoskolas pēdējo gadu komunikācijas stilu. Daži atzina, ka sākotnēji uzņēmuma veidotais saturs par braukšanas apmācību šķitis vērtīgs un palīdzējis topošajiem autovadītājiem, taču vēlāk saturs arvien vairāk pārvērties par šovu.
“Man viņi sākumā likās forši – pēc tiem pirmajiem video, kur māca braukt. Bet tad sākās popularitāte un šovs, un kaut kas aizgāja greizi,” uzskata Dace.
Citi norādīja, ka autoskolas mārketings arvien biežāk balstās uz provokācijām un uzmanības piesaistīšanu, nevis uz braukšanas prasmju popularizēšanu.
@bavaautoskola
BMW JAUNĀ LOKĀCIJA – CENTRS 🏁📍 🏎️ Atrodi uz ielas BAVA BMW, uztaisi foto un ieliec to savā Instagram storijā. 📌 Atzīmē @bavaautoskola un @retina.ads 📌 Seko abiem profiliem 📅 Jau 08.07.2026. izlozēsim vienu laimīgo dalībnieku, kurš savā īpašumā iegūs pavisam jaunu iPhone 17 Pro (256GB) 📱🤩
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!