“Streetfishing” sacensību pirmā posma uzvarētājs individuālajā ieskaitē Matīss Lēnerts ar Daugavā noķertu asari. Foto: Eduards Nesterovs/”Copes Lietas

Ar spiningu uz ietves: ūdens pieejamība ir tik liela, ka katru dienu Rīgas centrā vajadzētu redzēt ap simts makšķernieku Ieteikt







Aldis Sāvičs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

17. jūlijā norisinājās Latvijas čempionāta spiningošanā no krasta pilsētvidē pirmais posms.

Kā notiek spiningošana no krasta pilsētvidē, vaicāju šī sporta veida entuziastam Jurim Bārtulim.

“Rīgai cauri tek Daugava, tādēļ tā ir pateicīga makšķerēšanai pilsētas vidē. Makšķerēšana no ielas, trotuāra, promenādes, tilta malas vai zem tilta – tas viss tik ļoti raksturo to, ko pasaulē sauc par “streetfishing” – ielu makšķerēšanu,” paskaidro Juris.

Makš­ķerē no ielas

“Pašā Rīgas centrā ir tik daudz iespēju makšķerēšanai no ielas, bet samērā maz makšķernieku to izmanto. Varbūt mentāli mums grūti makšķerēt pilsētas vidē, pilsētnieki raujas uz laukiem, laucinieki pilsētu redz kā darbavietu vai iepirkšanās punktu.

Ūdens platība un pieejamība ir tik liela, ka katru dienu Rīgas centrā vajadzētu redzēt ap simts makšķernieku, un šoreiz es runāju tieši par spiningotājiem. Ir daudz vecāka gadagājuma makšķernieku, kuri mēdz makšķerēt ar pludiņa vai dzīvo ēsmu, tos redzam visai bieži, bet tieši sportiskā spiningošana nākotnē Rīgu varētu pārvērst par vienu no galvenajiem punktiem Eiropā, kur rīkot starptautiskas ­”streetfishing” sacensības,” stāsta Juris Bārtulis.

Popularitāti šis copes veids Latvijā ir ieguvis samērā nesen, tāda izteikta pilsētas vides spiningošana iespējama tikai Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī un arī Ogrē.

“Kaut arī makšķerēju no agras bērnības, arī es neesmu izmantojis daudz iespēju darīt to pilsētā. Kādreiz dzīvoju Rīgas centrā, bet ne reizi nebiju aizgājis ar makšķeri līdz Daugavai. Makšķerēšana arī man vienmēr asociējusies ar braukšanu uz laukiem, copi dažādos meža ezeros un vietējās upēs, gar krastu vai no laivas.

Pirms “streetfishing” bija sasniedzis manas ausis, es pat nevarēju iedomāties, ka kādreiz varēšu gūt gandarījumu un prieku no copes pilsētas vidē. Bija arī aizspriedumi, ka neko jau nevar noķert no krasta, vajag laivu utt. Kad pārcēlos uz Talsiem, vismaz reizi nedēļā tomēr braucu uz Rīgu. Nereti šo laiku izmantoju pēcpusdienas makšķerēšanai Pierīgas ezeros vai copei pilsētas vidē Rīgas centrā vai Zaķusalā. Nevarētu teikt, ka pirmajos “streetfishing” mēģinājumos lomi bija vērā ņemami, ja izdevās noķert pāris plaukstas lieluma asaru, tad biju ļoti priecīgs,” atklāj Juris.

Treniņu process

Ierosmi iedziļināties niansēs, smalkākos rīkos, copes vietās Jurim Bārtulim deva 2017. gadā izsludinātā informācija par pirmo Latvijas kausu spiningošanā no krasta pilsētas vidē. Katru reizi, kad viņš Rīgā tika pie ūdeņiem, centās noķert ieskaites zivis. Pēc sacensību nolikuma, asariem ir jābūt virs 20 cm, zandartiem – 45 cm un līdakām – 50 cm.

Vietu izvēle arī vairs nav nejauša, tiek kārtīgi izpētītas dažādas pieejamās dziļumu kartes. “Par vislabāko tiek atzīta “Lowrance Social Map”, kur cilvēki augšupielādē savas sazīmētās dziļuma kartes no “Lowrance” eholotēm. Tā kā sacensību teritorija ir arī populāra vieta makšķerēšanai no laivām, tad ar kartēm nav problēmu.

Praktiski visa vajadzīgā teritorija ir pieejama, atliek ieguldīt darbu interesanto punktu atrašanā. Dažādas krantis, dziļuma izmaiņas, bedres utt. tiek atzīmētas un pārbaudītas no krasta.

Sacensībās zivis nav laika meklēt, tās jāatrod treniņu procesā.

Cik daudz zivīgu punktu ūdeņos atradīsi, tik arī veiksmīgi startēsi sacensībās. Protams, var būt izņēmumi, bet ar mūsdienu makšķerēšanas tehnoloģisko attīstību praktiski tiek izslēgta cope uz labu laimi,” veiksmes priekšnoteikumus izklāsta Juris.

Par pirmā posma uzvarētājiem kļuva: 1. vieta Matīsam Lēnertam, 2. vieta Uģim Circenim, 3. vieta Jānim Briedim.