Pēdējās dienās ir izplatījušās baumas, ka Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ir miris. Krievija gan šo informāciju nedz noliedz, nedz apstiprina.

Mājienu par iespējamo Lavrova nāvi vietnē X devis Ukrainas pastāvīgais pārstāvis ANO Drošības padomē Sergejs Kislica.

For some Russian war criminals to die in their bed in an elite suburban Landshaft community may seem to be the easiest way out. Even if they omit the dock, they will go directly to hell to burn there for eternity bypassing purgatory … Some say he has already kicked the bucket,… pic.twitter.com/3g5su199Ae

