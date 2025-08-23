#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Freepik.com

Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus 0

LA.LV
21:41, 23. augusts 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Nereti tiek runāts par to, ka dzimšanas datums var atklāt ne tikai rakstura iezīmes, bet arī īpašas spējas, kas piemīt cilvēkam. Kā norāda numerologi, ir konkrēti datumi, kas tiek uzskatīti par īpaši spēcīgiem – tie dāvā cilvēkiem spēju dziedināt citus gan ar vārdiem, gan ar savu klātbūtni, vēsta Parade.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus
Kokteilis
Auns ir atkarīgs no kafijas, bet Zivis – no alkohola. Kādu atkarību riski dominē katrai no horoskopa zīmēm?
TV24
Andris Bite: Viņi nav nekādi patvēruma meklētāji – tas ir milzīgs melnais bizness
Lasīt citas ziņas

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Auns ir atkarīgs no kafijas, bet Zivis – no alkohola. Kādu atkarību riski dominē katrai no horoskopa zīmēm?
Kā neizskatīties pēc lauķa ceļojuma laikā: 7 pazīmes, kas tevi nodod
Laiks mainīties! 6 lietas, no kurām būtu jāatsakās sievietei pēc 30
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.