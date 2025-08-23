Kas notiek ar Trampu? ASV prezidenta fotogrāfija raisa jaunas bažas par viņa veselības stāvokli 0
Donalda Trampa fotogrāfija atkal raisījusi jaunas bažas par viņa veselības stāvokli. Fotogrāfijā redzama Trampa roka klāta ar tonālo krēmu. Attēlā roka stāv gar sāniem, un ādas krāsa izskatās bāla un nevienmērīga, gluži tā, kā klāta ar tonālo krēmu, vēsta unilad.com
ASV prezidenta veselība ir bijusi plaši apspriesta tēma kopš viņa stāšanās amatā janvārī, jo vairākkārt fotogrāfijās tika pamanīti zilumi uz rokām. Februārī, tikšanās laikā ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, uz Trampa labās rokas bija redzams dzeltenīgs zilums, bet martā uz plaukstas parādījās vēl divi tumšāki plankumi. Aprīlī tie tika pamanīti atkal, un Baltā nama amatpersonas skaidroja, ka tie ir smaga darba rezultāts.
Nesen izplatītā fotogrāfija sociālajos tīklos raisījusi jaunas bažas. Cilvēki komentāros uzdod jautājumus par prezidenta veselību.
Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita iepriekš skaidrojusi, ka zilumi rodas tāpēc, ka Trampam ikdienā bieži vien nākas ar kādu sarokoties: “Prezidents Tramps ir tautas cilvēks, un viņš ik dienu sastop vairākus amerikāņus un sarokojas ar tiem daudz vairāk nekā jebkurš bijušais ASV prezidents.”
both of these photos of Trump's hand were taken today (Getty) pic.twitter.com/oeBKYsq8TG
— Aaron Rupar (@atrupar) August 23, 2025
Jau iepriekš vēstījām, ka ASV prezidentam Donaldam Trampam šī gada jūlijā tika konstatēta hroniska vēnu mazspēja. Šī slimība tika atklāta pēc tam, kad papildus kāju pietūkumam attēlos parādījās viegli zilumi uz viņa rokām, kas, kā norādīja preses sekretāre, varētu būt saistīti ar biežu roku spiešanu un aspirīna lietošanu.
Trampam veica visu nepieciešamo izmeklējumu kompleksu – asins analīzes, doplera ultrasonogrāfijas izmeklējumus kājās un ehokardiogrammu. Rezultāti atklāja, ka nepietiekamības izraisītāji bija vēnu vārstu bojājumi, bet nekāda dziļo vēnu tromboze vai sirds un nieru saslimšanas netika konstatētas .
Hroniska vēnu mazspēja rodas, ja kāju vēnas nespēj efektīvi transportēt asinis atpakaļ sirdij. Asinis sakrājas kājās, izraisot smaguma sajūtu, piepampumu ap potītēm, varikozo vēnu veidošanos un ādas krāsas izmaiņas, retāk – ādas čūlas . Šī saslimšana ir īpaši izplatīta cilvēkiem virs 70 gadiem – aptuveni 5–10% iedzīvotāju vecuma grupā cieš no šīs problēmas .
Kā liecina medicīniskie ieteikumi, ārstēšanā galvenokārt tiek izmantoti dzīvesveida uzlabojumi – regulāras fiziskās aktivitātes, kāju pacelšana, ilgstoša stāvēšana vai sēdēšana jāizvairās, kā arī kompresijas zeķu lietošana. Smagākos gadījumos var tikt izmantotas medikamenti, procedūras vai ķirurģiskas iejaukšanās sapratnē ar vēnu ablāciju vai skleroterapiju .
Trampa gadījumā ārsti norādījuši, ka viņš nejūt diskomfortu saistībā ar šo slimību, un tā nerada tūlītēju draudu viņa vispārējai veselībai. Turklāt visos veiktajos asins un sirds izmeklējumos netika konstatētas papildu problēmas .