Kā droši atpazīt ēdamu sēni? Mikoloģe brīdina – ar sēnēm nav joki 0

LA.LV
22:30, 23. augusts 2025
Ziņas Dabā

Par to, kā noteikt, vai sēne ir ēdama, TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāstīja Latvijas Mikologu biedrības vadītāja, Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktora vietniece attīstības jautājumos Diāna Meiere.

“Vienkārši jāiepazīst. Pats drošākais veids ir iepazīt sēnes. Nav nevienas pazīmes, pēc kuras varētu noteikt, vai sēne ir rūgta vai nerūgta,” norādīja Meiere.

Viņa uzsvēra, ka sēņu iepazīšanu jāsāk pakāpeniski. “Jāsāk pirmkārt ar mazumiņu, jo daudzi cilvēki, runājot par sēnēm, taisnojas: “Aij, es jau neko nepazīstu, es tikai lasu gailenes un baravikas.” Tas ir ļoti pareizi – vajag lasīt tikai to, ko labi pazīst. Ja ir interese iepazīt sēnes, jāsāk ar vienu vai divām,” skaidroja speciāliste.

Meiere aicināja izmantot iespēju apmeklēt sēņu izstādes. “Mums, starp citu, septembra vidū būs sēņu izstāde Dabas muzejā. Visi ir laipni aicināti – tur parasti ir liela sēņu izlase, ap 240 sēņu sugām.”

Viņa gan atgādina, ka visas 240 sēņu sugas nav ne vajadzība, ne iespējams iemācīties vienā reizē. “Ir jāierauga kāda viena sēne, kuru liekas, ka ir redzējis mežā. Tad ir jāapskatās, kas tā ir par sēni, jāapskata no visām pusēm, jāatrod mežā un jānosūta kādam mikologam, lai pārbaudītu, vai tā tiešām ir tā. Un tad jau var sākt domāt par ēšanu – ar sēnēm nav joki,” brīdināja Meiere.

