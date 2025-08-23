“Es neatdošu!” Bolderājas auto entuziasts mēnešiem ilgi ignorē brīdinājumus, kad beidzot ierodas policija, vīrietis sarīko pamatīgu kašķi 0
Bolderājas Lemešu ielas iedzīvotāji jau gadiem sūdzas par to, ka rajonā kļūst arvien mazāk vietas, kur novietot savas automašīnas. Viens vietējais iedzīvotājs savā īpašumā iegādājies vairāk nekā desmit vecus un neejošus spēkratus, taču nav piemērotas vietas, kur tos glabāt. Pavisam nesen viena no viņa automašīnām, kas visvairāk traucēja apkārtējiem, tika evakuēta, taču neiztika bez konflikta, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Automašīnu īpašnieks aktīvi traucēja policijas un evakuatora darbinieku darbu, par ko viņu saslēdza rokudzelžos. Kā “Degpunktā” raidījumam atzīst aculiecinieki, vīrietis ilgstoši ignorējis brīdinājuma lapas, kuras policija regulāri atstāja uz viņa spēkratu priekšējiem stikliem. Taču šoreiz, kad viens no automobiļiem tika pacelts uz evakuatora, saimnieks izlēma iejaukties.
Viņš iziet no kāpņutelpas un redz, ka viņa mašīnu krauj. Viņš iekāpa mašīnā un to neatdeva. Viņš saka – es neatdošu! Es esmu gatavs sodu apmaksāt, ka tā šeit stāv,” raidījumam pastāstīja aculiecinieki.
Likumsargu paskaidrojumi un lūgumi izkāpt no automašīnas bija velti – vīrietis bija nepiekāpīgs un atteicās atbrīvot savu pelēko “Renault”. Kā rezultātā viņu nācās izvilkt ar spēku.
Vairāki iedzīvotāji vēroja spraigo notikumu, jo auto bija stāvējis pie daudzdzīvokļu nama kopš decembra vidus.
Vīrietis zem sava dzīvokļa logiem bija pārvērtis ielas daļu par personīgu auto placi. Daudzām automašīnām nebija numuru vai derīgas tehniskās apskates, daudziem transportlīdzekļiem bija noņemtas detaļas.
“Visu laiku mēs strīdējāmies, lai viņš to laukumu atbrīvo. Nu te policiju izsauca. Kaut ko nofotografēja, pēc tam aizbrauca,” raidījumam atzina vietējā iedzīvotāja Olga.
Kā skaidro “Degpunktā”, šis nav pirmais gadījums, kad vīrietis nonāk policijas redzeslokā par transportlīdzekļu turēšanas pārkāpumiem. Vīrietis uzskata, ka autostāvvietas ir domātas visiem un nav ierobežojuma tam, cik automašīnas tajās drīkst atrasties.
“Viņam uz stikla līmēja sodus. Vienkārši cilvēkiem, kas šeit dzīvo, nav kur novietot mašīnu. Viņš kā tāds saimnieks – nopirka desmit mašīnas, aizņēma desmit vietas, un viss. Citiem nav kur stāvēt,” skaidro vietējie.
Tā kā vieta, kurā vīrietis vairākus mēnešus bija atstājis savu pelēko “Renault” automašīnu, atradās uz pilsētas ceļa, to vajadzēja atbrīvot. Pēc vairākām brīdinājuma lapām auto tika atzīts par ilgstoši atstātu uz ceļa un evakuēts.
Rīgas pašvaldības policijas pārstāve Ērika Verze skaidro: “Transportlīdzekli par ilgstoši atstātu uz ceļa var atzīt vairākos gadījumos. Ja tas ir novietots vietā, kur apstāties un stāvēt ir aizliegts ilgāk par astoņām stundām kopš pārkāpuma, kad ir noformēts lēmums par soda piemērošanu. Ja tas ir atstāts uz ceļa ilgāk par 45 diennaktīm, ko apliecina brīdinājuma uzlīme. Un ja tas ir atstāts uz ceļa un netiek izmantots ilgāk par 15 diennaktīm, ko apliecina arī brīdinājuma uzlīme. Un ja šim transportlīdzeklim nav tehniskās apskates.”