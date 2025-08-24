Darba likuma grozījumi sadusmo darbiniekus: virsstundas samazinās, bet darba laiks kļūs garāks? 0
Latviju pāršalkušas ziņas, ka sagaidāmi grozījumi Darba likumā, tie paredz īsāku darba nedēļu, bet vienlaikus arī mazāku samaksu par virsstundām. Šie plāni izraisījuši sabiedrības neapmierinātību.
Jau iepriekš LA.LV portālā rakstījām, ka vienlaikus grozījumi paredz grozīt arī virsstundu apmaksas apmēru un kārtību.
Proti, lai sniegtu iespēju darba attiecību pusēm vienoties par mazāku virsstundu apmaksas apmēru, paredzēts, ka ne tikai ar vispārsaistošu ģenerālvienošanos, bet ar jebkura līmeņa koplīgumu darba devējs un darbinieku pārstāvji var vienoties par zemāku virsstundu apmaksas apmēru, bet ne mazāku kā 50% apmērā.
Patlaban Darba likums nosaka, ka darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienā, saņem piemaksu ne mazāku kā 100% apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes. Likumprojekts paredz arī grozījumus, kas dotu iespēju darbiniekam un darba devējam vienoties par darba dienas darba laika pagarināšanu par divām stundām (šobrīd – to var pagarināt tikai par vienu stundu).
Līdz ar to likumprojekts paredz iespēju nedēļas 40 darba stundas nostrādāt 4 dienās. Šāds grozījums lielu daļu sabiedrības neapmierina, tāpēc sociālajā medijā “Threads” izveidojusies diskusija, kurā sabiedrība izsaka savas domas.
Sociālā medija lietotājs ar segvārdu @the_legal_trail_on_threads raksta: “Sagatavotie Darba likuma grozījumi būtiski pasliktina darbinieka stāvokli, kā, piemēram, ir paredzēts, ka turpmāk par virsstundu darbu varēs vienoties, bet to apmaksa nedrīkstēs būt mazāka par 50%. Virsstundas atsevišķām nodarbināto kategorijām ir iespēja saņemt tirgus situācijai un cenu līmenim atbilstošu atalgojumu.”
Māra gan oponē diskusijas autora rakstīto un uzskata: “Tieši otrādi – darbinieki trīsreiz padomās vai piekrist strādāt virsstundas, vairāk laika atvēlot sev un ģimenei.”
Kāda sieviete ir neizpratnē: “Drausmīgi. Saprotu, ka daudzos darbos virsstundas ir brīvprātīgās (piespiedu kārtā), bet ir darbi, kur tās vienkārši ir neizbēgamas (piemēram, strādājot maiņās 1 diennakti strādā, 3 – brīvas) – cik maiņas stundas mēnesī iekrīt, tik ir. Tas nozīmē, ka šie darbinieki to pašu darbu darīs par mazāku samaksu? Vai arī tās būs tās izņēmuma kategorijas?”
Kristiāna uzskata, ka šis ir diezgan dumjš lēmums no valsts puses, jo nevarēs iekasēt nodokļus no 100% virsstundu piemaksām:
“Būs tikai no tiem 50%.”
Lietotājs ar segvārdu @briedisxxx raksta: “Cik esmu strādājis neviens darba devējs nav man maksājis paaugstinātu darba samaksu par virsstundām, šobrīd arī strādāju 10h dienā (2h virsstundas). Kā vienmēr tiek argumentēts, ja nepatīk – nestrādā.”