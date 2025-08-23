Andris Bite: Viņi nav nekādi patvēruma meklētāji – tas ir milzīgs melnais bizness 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents, zivjrūpniecības uzņēmuma SIA “Karavela” valdes priekšsēdētājs, Pārtikas Uzņēmumu federācijas padomes loceklis Andris Bite pauda ļoti skarbu viedokli par imigrantiem un nevalstisko organizāciju lomu šajos procesos.
Bite uzsvēra, ka migrantu ieceļošana nav nejauša parādība, bet gan rūpīgi organizēts un ienesīgs bizness: “Tie nav nekādi nabaga patvērumu meklētāji, tas ir milzīgs bizness ar ļoti dārgu naudu. Kā zināms, pat tie transportnieki, kas ienāk iekšā, noslēpj mašīnā un aizved viņus līdz Polijai vai Vācijai, saņem 2000 eiro – tas ir milzīgs bizness.”
Īpaši asi viņš kritizēja organizāciju “Gribu palīdzēt bēgļiem”, pārmetot tās iesaisti nelegālās darbībās: “Raubiško ar visu organizāciju “Gribu palīdzēt bēgļiem”, viņi piedalās nelegālā kontrabandā milzu apjomā. Ir jāpasludina, ka tā organizācija, nevis viņi sēž šobrīd pie valdības galda nevalstisko organizāciju padomē un saņem no valsts vēl algu, bet viņus ir jāpasludina par teroristu organizāciju.”
Tajā pašā laikā Bite uzteica robežsargu darbu, kuri efektīvi pilda savus pienākumus: “Tādā ziņā ir jāiedod pluss mūsu tiesībsargājošajām iestādēm, robežsargiem, kas to robežu sargā, jo viņi tiešām to dara efektīvi.”
Viņš cer, ka Latvija rīkosies tikpat stingri kā citas valstis: “Es ceru, ka mēs arī īpaši neceremonējas ar šiem un spiež atpakaļ, kā to dara Polijā un Lietuvā, un tā tas ir jādara. Nevis jāuzņem šeit, un mums pēc tam ir jābaro viņus pa savu naudu.”
Bite norādīja, ka organizācijas, kuras, pēc viņa domām, apzināti vai neapzināti iesaistās šādā melnajā biznesā, ir jāsoda: “Bet šādas NVO, kas apzināti vai neapzināti piedalās milzu apjoma melnajā biznesā, kas rada drošības riskus visai Eiropai, ir jāsoda.”