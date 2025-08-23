#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
21:45, 23. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Taivānā reģistrēts neparasts gadījums – kāds autovadītājs, braucot ar savu elektromobili piedzīvoja, ka viņa auto trīs reizes pēc kārtas iespēra zibens. Par laimi, ne vīrietis, ne viņa auto neguva nopietnus bojājumus, vēsta “TVBS News”.

Šo incidentu fiksēja videonovērošanas kamera kādā no Taipejas priekšpilsētām.

Automašīnas īpašnieks bija devies savās ikdienas gaitās, kad  zibens trīs reizes pēc kārtas iespēra viņa auto.

Pats autovadītājs, kā apgalvo mediji, palika neskarts un trieciena brīdī neko nejuta.

Pēc notikušā viņš uzreiz devās uz autoservisu, lai pārbaudītu mašīnas stāvokli.

Meistariem par milzīgu pārsteigumu, diagnostika neuzrādīja pilnīgi nekādus bojājumus: nebija ne īssavienojuma pēdu, ne bojāts akumulators, elektroniskais vadības bloks (ECU) vai dzinējs.

Vienīgās liecības par tikko pārdzīvoto bija nelieli bojājumi uz jumta zibens trāpījuma vietās un apdeguma pēdas uz jumta reliņiem.

Viss pārējais, ieskaitot salonu, bija palicis neskarts.

Portāls “CarBuzz” norāda uz diviem galvenajiem iemesliem.

Pirmkārt, šis auto ir aprīkots ar avārijas strāvas atslēgšanas sistēmu, kas nostrādāja acumirklī jau pēc pirmā zibens spēriena, , tādējādi aizsargājot elektroniku no pārsprieguma.

Otrkārt, un tas ir būtiskākais, automašīnas metāla virsbūve šajā situācijā darbojās kā ideāls Faradeja būris.

Elektriskā lādiņa milzīgā jauda pa metāla korpusu tika novadīta tieši zemē, ne mirkli neapdraudot salonā sēdošo vadītāju.

Kā uzsver eksperti, tieši šis princips ir galvenais pasažieru drošības garants zibens spēriena gadījumā.

