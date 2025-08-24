#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Shutterstock

Krievijā trūkst benzīna: pie degvielas uzpildes stacijām veidojas kilometriem garas rindas – krievi plēšas par katru litru 0

LA.LV
0:14, 24. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Vairāki veiksmīgi Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieni Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām ir noveduši pie tā, ka benzīna cenas Krievijas biržās sasniedz jaunus vēsturiskus rekordus. Vienlaikus vairākos reģionos sāk trūkt benzīna, un pie degvielas uzpildes stacijām veidojas kilometriem garas rindas, vēsta UNIAN.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus
Kokteilis
Auns ir atkarīgs no kafijas, bet Zivis – no alkohola. Kādu atkarību riski dominē katrai no horoskopa zīmēm?
TV24
Andris Bite: Viņi nav nekādi patvēruma meklētāji – tas ir milzīgs melnais bizness
Lasīt citas ziņas

Nopietnas problēmas ar degvielu vērojamas arī okupētajā Krimā.

Pussalas iedzīvotāji sūdzas, ka degviela pazudusi no vairuma uzpildes staciju, savukārt tiem, kam tomēr izdevies ieliet degvielu savā automašīnā, nācies par to maksāt ievērojami dārgāk.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Ceturtā vieta konkursā ir nekas: zēna lielā mīlestība pret kazām aizkustina tūkstošus
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus
“Kāds var pateikt, cik bieži kaķim gultņi jāmaina?” Iedzīvotājus pamatīgi sasmīdina “Maximā” redzētais
Turklāt, pēc vietējo teiktā, benzīnu varot iegādāties tikai par taloniem.

Krievijas izveidotās Krimas okupācijas administrācijas vadītājs Sergejs Aksjonovs telekanāla “Krima-24” ēterā atzinis, ka pussalā ir radušās degvielas piegādes problēmas, un prognozējis, ka benzīna trūkums turpināsies vēl aptuveni mēnesi.

Pēc viņa vārdiem, problēmas radušās ražošanas apjomu samazināšanās dēļ Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcās.

“Ir problēmas ar degvielu. Diemžēl ražošanas apjomi trijās rūpnīcās Krievijas dienvidos objektīvu iemeslu dēļ ir ievērojami samazināti,” viņš norādīja.

Vienlaikus Aksjonovs deva mājienu, ka benzīna krīze pussalā varētu atkārtoties.

Sociālajos tīklos autovadītāji palīdz cits citam atrast uzpildes stacijas, kurās vēl var uzpildīt automašīnu.

Problēmas ar benzīnu vērojamas arī citos Krievijas Federācijas reģionos.

Piejūras novadā deficīta dēļ pie degvielas uzpildes stacijām izveidojušās kilometriem garas rindas.

Vietējie mediji ziņo par degvielas problēmām arī Krievijas Aizbaikāla novadā. Piemēram, Krasnokamenskas pilsētā degvielu pārdod tikai uzņēmumiem.

Iepriekš jau ziņots, ka sistemātiskie Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieni pa naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā ir izraisījuši ievērojamu degvielas ražošanas samazinājumu un cenu kāpumu.

Benzīna cenas Krievijas biržās vairākkārt pārspējušas vēsturiskos rekordus.

Situācija ir nonākusi tik tālu, ka tirgus dalībnieki vairs nav pārliecināti par savām iespējām degvielu vispār iegādāties.

Pieaugošo cenu dēļ Krievija plāno līdz septembra beigām pagarināt benzīna eksporta aizliegumu degvielas ražotājiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dronu triecieni Krievijā! Ukraina naktī uzbrukusi stratēģiskiem objektiem, tostarp “Shahed” palaišanas vietai
Naftas cenas krīt! Saūda Arābija un citas Persijas līča valstis nonāks izdevīgā situācijā, bet krieviem paliks grūtāk finansēt karu
Katastrofa ir tuvu: Ukraina rekordlielā ātrumā iznīcina Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas – 12 dienās apturētas piecas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.