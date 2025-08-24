Krievijā trūkst benzīna: pie degvielas uzpildes stacijām veidojas kilometriem garas rindas – krievi plēšas par katru litru 0
Vairāki veiksmīgi Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieni Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām ir noveduši pie tā, ka benzīna cenas Krievijas biržās sasniedz jaunus vēsturiskus rekordus. Vienlaikus vairākos reģionos sāk trūkt benzīna, un pie degvielas uzpildes stacijām veidojas kilometriem garas rindas, vēsta UNIAN.
Nopietnas problēmas ar degvielu vērojamas arī okupētajā Krimā.
Pussalas iedzīvotāji sūdzas, ka degviela pazudusi no vairuma uzpildes staciju, savukārt tiem, kam tomēr izdevies ieliet degvielu savā automašīnā, nācies par to maksāt ievērojami dārgāk.
Krievijas izveidotās Krimas okupācijas administrācijas vadītājs Sergejs Aksjonovs telekanāla “Krima-24” ēterā atzinis, ka pussalā ir radušās degvielas piegādes problēmas, un prognozējis, ka benzīna trūkums turpināsies vēl aptuveni mēnesi.
“Ir problēmas ar degvielu. Diemžēl ražošanas apjomi trijās rūpnīcās Krievijas dienvidos objektīvu iemeslu dēļ ir ievērojami samazināti,” viņš norādīja.
Vienlaikus Aksjonovs deva mājienu, ka benzīna krīze pussalā varētu atkārtoties.
Sociālajos tīklos autovadītāji palīdz cits citam atrast uzpildes stacijas, kurās vēl var uzpildīt automašīnu.
Piejūras novadā deficīta dēļ pie degvielas uzpildes stacijām izveidojušās kilometriem garas rindas.
Vietējie mediji ziņo par degvielas problēmām arī Krievijas Aizbaikāla novadā. Piemēram, Krasnokamenskas pilsētā degvielu pārdod tikai uzņēmumiem.
Iepriekš jau ziņots, ka sistemātiskie Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieni pa naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā ir izraisījuši ievērojamu degvielas ražošanas samazinājumu un cenu kāpumu.
Situācija ir nonākusi tik tālu, ka tirgus dalībnieki vairs nav pārliecināti par savām iespējām degvielu vispār iegādāties.
Pieaugošo cenu dēļ Krievija plāno līdz septembra beigām pagarināt benzīna eksporta aizliegumu degvielas ražotājiem.