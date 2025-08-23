#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
20:19, 23. augusts 2025
Izlasot šādu cenu zīmi, noteikti uzreiz gribas smaidīt. Kāds sociālā tīkla “X” lietotājs dalījies ar fotogrāfiju, kurā redzama visai smieklīga veikala “Maxima” cenu zīme.

Soctīklotājs raksta: “Kāds var pateikt, cik bieži kaķim gultņi jāmaina? Kādus labāk likt – parastos vai keramiskos?

Arī citi lietotāji steiguši komentēt fotogrāfiju, ironiski atbildot uz lietotāja jautājumiem. Lūk, ko cilvēki komentējuši:

