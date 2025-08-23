“Kāds var pateikt, cik bieži kaķim gultņi jāmaina?” Iedzīvotājus pamatīgi sasmīdina “Maximā” redzētais 0
Izlasot šādu cenu zīmi, noteikti uzreiz gribas smaidīt. Kāds sociālā tīkla “X” lietotājs dalījies ar fotogrāfiju, kurā redzama visai smieklīga veikala “Maxima” cenu zīme.
Soctīklotājs raksta: “Kāds var pateikt, cik bieži kaķim gultņi jāmaina? Kādus labāk likt – parastos vai keramiskos?
— Galēji labējais HM Arm@nd Foresthill (@Murr_berg) August 22, 2025
Arī citi lietotāji steiguši komentēt fotogrāfiju, ironiski atbildot uz lietotāja jautājumiem. Lūk, ko cilvēki komentējuši:
Tur skrūves nav? Spriežot pēc trokšņiem, rižajam pārītis izkrita un pazuds
— Inga (@IngaIngucis) August 22, 2025
Kaķa gultņiem laba cena. Ņem vairākus, pēc tam noskaidrosi, kam tie vajadzīgi.
— Normunds Namnieks 🎷 (@2N_ICEBOX) August 22, 2025
Kad sāk ņaudēt,tad jāmaina
— Agris Volkovs (@agrisvolkovs) August 22, 2025
Mārim pirms daži gadi nopirku šitādu gultni, izbrāķēja 🫣
— Urze (@murzemax) August 22, 2025
Domāju, ka varētu ar kaprona gultņiem pietikt, jo svara slodze zema.🤔
— Nodus Gordius 🇱🇻 (@Nodusgordius) August 22, 2025
Gultņus – kad sāk ļurkāties, bet eļļu un filtrus ik pēc 10k.
— Eivars Ēre (@juris_muris) August 22, 2025
Tāpat kā eļļu – ik pēc 3000 jūdzēm vai 6 mēnešiem, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais.
— Barth. Sharp (@Bjornhavsvik) August 22, 2025
Vajadzēja veikala info centrā uzprasīt, tiem noteikti jāzina ja jau tirgo.🤣
— Ivo 🇱🇻 🇺🇦 (@KontsJauns) August 22, 2025