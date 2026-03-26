No šādiem gadījumiem mums neizbēgt! Krīzes centra vadītājs par drošību Latvijā pēc Krāslavas novadā nokritušā drona 0

10:46, 26. marts 2026
Arvis Zīle, Krīzes vadības centra vadītājs, stāsta par Krāslavas novadā nokritušā drona incidentu.

“Turpinoties Krievijas agresijai pret Ukrainu, no šādiem un līdzīgiem gadījumiem 100% mēs izvairīties nevarēsim. Karadarbības rezultātā šādi incidenti turpmāk ir iespējami arī pie mums, bet šī nav valstiska mēroga krīze – šis ir atsevišķs incidents,” stāsta A. Zīle.

Incidentā ir iesaistīti gan Nacionālie bruņotie spēki, gan citi drošības dienesti, kuri strādā uz vietas.

Krāslavas novada gadījums liek būt modriem! Eksperti sniedz norādes, kā rīkoties, ja pamani neidentificētu dronu

“Uz doto brīdi sabiedrība var būt drošībā,” nomierina Krīzes vadības centra vadītājs.

Ko vēl par notiekošo teica A. Zīle, skaties video!

